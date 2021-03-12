Gentian Selmani'den Fenerbahçe itirafı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un file bekçisi Gentian Selmani, transfer ve kariyer hedefleriyle ilgili sorulara cevap verdi.
Radyospor'a konuşan 23 yaşındaki Arnavut kalecinin açıklamaları şöyle;
"Menemenspor'la sözleşmemi sonlandırdım ve Boluspor'a geldim"
- "Devre arasında Boluspor'dan transfer teklifi aldım. Boluspor'dan teklif aldığım günlerde de Menemenspor'da sıkıntım vardı, Menemenspor'la sözleşmemi sonlandırdım ve Boluspor'a geldim. Boluspor'da ikinci yarıya istediğimiz gibi başlamadık. Fakat sonrasında takımımız çıkışa geçti. Bu hafta Akhisarspor'la oynayacağız. Akhisar maçı bizim için ve rakibimiz için çok önemli. Boluspor olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık ve 3 puana odaklandık."
"1. Lig'in kalitesi gayet iyi"
- "Bu ligde oynamak kolay değil. 1. Lig fizik gücüne dayalı bir lig. 1. Lig'in kalitesi gayet iyi."
"Süper Lig'de oynama hedefim var"
- "Önceliğim Boluspor'da başarılı olmak. Boluspor'a her şeyimi vermek istiyorum. Kişisel olarak Süper Lig'de oynama hedefim var. Arnavutluk Milli Takımı'nda oynuyorum, milli takımda kalıcı olmak istiyorum."
"En iyisi Muslera"
- "Türkiye'de çok kaliteli kaleciler var. En iyi kaleci Galatasaraylı Fernando Muslera diyebilirim, kendisini İtalya'dan da hatırlıyorum. Türkiye'de iyi yerli kaleciler de var; Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ı beğeniyorum. Türkiye'de beni en çok zorlayan forvet Yevhen Seleznyov oldu. Geçen sezon Bursaspor-Menemenspor maçında bana 2 gol atmıştı."
"Fenerbahçe'den teklifi aldım"
- "Fenerbahçe'den kulübüme benim için transfer teklifi geldi. Kulüpler arasında görüşmeler oldu. Fakat o dönem Fenerbahçe'de teknik ekip değişince transferim olmadı."