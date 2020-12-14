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Gerard Houllier kimdir?

Dünyaca ünlü teknik adam Houllier yaşamını yitirdi

Futbolseverlerin Liverpool'da yaşadığı şampiyonluklarla hatırladığı Fransız teknik direktör Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Gerard Houllier, kariyerinde birçok başarıya imza atmıştı.

Gerard Houllier, kariyerinde birçok başarıya imza atmıştı.

Fotoğraf: REUTERS FILE PHOTO / Reuters

Fransız basınında yer alan haberlere göre Houllier, başkent Paris'te geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayata gözlerini yumdu.

Houllier'nin, 1998'den 2004'e kadar çalıştırdığı ve 2001'de UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, İngiltere Federasyon Kupası, İngiltere Lig Kupası, Charity Shield şampiyonluğu yaşadığı Liverpool Kulübü, Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.

Liverpool'un yanı sıra Paris Saint-Germain, Lens, Olympique Lyon, Aston Villa kulüplerini de çalıştıran Houllier ayrıca Fransa'nın A, 20 yaş altı ve 18 yaş altı milli takımlarının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

2011'de emekli olmuştu

2001'de de kalbinden ameliyat edilen Fransız teknik adam, rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye gitmek zorunda kaldığı için 2011'de teknik direktörlük kariyerini noktalamıştı.

Fenerbahçe'nin eski hocası koronavirüsten hayatını kaybetti
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Kovid-19'a yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından 10 gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Hırvat futbol adamı Otto Bariç hayatını kaybetti. Futbolculuğu döneminde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine ise 1964 yılında başlamıştı.Fenerbahçe'de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise Avusturya ekipleri Rapid Wien ve Casino Salzburg takımlarında imza attı.Rapid Wien'le 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupa Galipleri Kupası finali, Casino Salzburg'la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarılarını elde eden Otta Baric, teknik direktörlük kariyerini son yıllarında ise Avusturya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında görev aldı.Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Dualarla yaşama tutundum

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