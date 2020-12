Dünyaca ünlü teknik adam Houllier yaşamını yitirdi

Fransız basınında yer alan haberlere göre Houllier, başkent Paris'te geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayata gözlerini yumdu.

Houllier'nin, 1998'den 2004'e kadar çalıştırdığı ve 2001'de UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, İngiltere Federasyon Kupası, İngiltere Lig Kupası, Charity Shield şampiyonluğu yaşadığı Liverpool Kulübü, Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.

Liverpool'un yanı sıra Paris Saint-Germain, Lens, Olympique Lyon, Aston Villa kulüplerini de çalıştıran Houllier ayrıca Fransa'nın A, 20 yaş altı ve 18 yaş altı milli takımlarının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

2011'de emekli olmuştu

2001'de de kalbinden ameliyat edilen Fransız teknik adam, rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye gitmek zorunda kaldığı için 2011'de teknik direktörlük kariyerini noktalamıştı.

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.



Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E — Liverpool FC (@LFC) December 14, 2020