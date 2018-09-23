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​Gervinho'nun menajeri konuştu: Galatasaray ciddi şekilde ilgilendi

Gervinho'nun menajerinden Galatasaray itirafı

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Gervinho'nun menajeri, sarı-kırmızılı takımın oyuncuyla yakından ilgilendiğini doğruladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gervinho, Parma formasıyla 2 gol kaydetti.

Gervinho, Parma formasıyla 2 gol kaydetti.

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Gervinho'nun menajeri, yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı yöneticilerin oyuncuyla ilgilendiğini ifade etti.

Sportmania'da yer alan habere göre Fildişi Sahilli futbolcu, Çin ekibi Hebei China Fortune'den ayrıldıktan sonra başta Fransa olmak üzere birçok takımdan teklif aldı.

  • Gervinho'nun menajeri, tecrübeli ismin teklif aldığı takımlar arasında Galatasaray'ın da bulunduğunu ifade ederek, "Özellikle Galatasaraylı yöneticiler, Gervinho ile çok yakından ilgilendi. Ancak oyuncu gitmek istemedi" dedi.

31 yaşındaki forvet oyuncusu Gervinho kariyerine İtalyan ekibi Parma'da devam ediyor.


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