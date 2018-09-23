Gervinho'nun menajerinden Galatasaray itirafı

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Gervinho'nun menajeri, yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı yöneticilerin oyuncuyla ilgilendiğini ifade etti.

Sportmania'da yer alan habere göre Fildişi Sahilli futbolcu, Çin ekibi Hebei China Fortune'den ayrıldıktan sonra başta Fransa olmak üzere birçok takımdan teklif aldı.

Gervinho'nun menajeri, tecrübeli ismin teklif aldığı takımlar arasında Galatasaray'ın da bulunduğunu ifade ederek, "Özellikle Galatasaraylı yöneticiler, Gervinho ile çok yakından ilgilendi. Ancak oyuncu gitmek istemedi" dedi.

31 yaşındaki forvet oyuncusu Gervinho kariyerine İtalyan ekibi Parma'da devam ediyor.