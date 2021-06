Gianluigi Buffon'a teklif yapan üç kulüpten biri Türkiye'den

Juventus'un tecrübeli file bekçisi Buffon, sezonun bitiminin ardından takımdan ayrılmıştı. 43 yaşındaki kalecinin hangi takıma transfer olacağı tartışılırken İtalyan basını flaş bir haber kaleme aldı.

Buna göre Buffon, futbol kariyerine başladığı Parma ile görüşmelerde bulunuyor. İtalyan file bekçisine Genoa'nın da teklif yaptığı ancak Buffon'un bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı.

Buffon ile ilgili en flaş detay ise 43 yaşındaki file bekçisine Türkiye'den de teklif gelmesi. İtalya'da çıkan haberlerde bu teklifin Beşiktaş'tan olduğu belirtildi.

Önceki günlerde Beşiktaş yönetiminin Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ikilisinden daha tecrübeli bir kaleci arayışında olduğu iddia edilmişti.