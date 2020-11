Inter'in tişörtlerine Gökçen Eke imzası

İtalya'da yaşayan ve Serie A'ya yönelik çizimleriyle dikkati çeken başarılı çizer Eke, "Caricaturella" markası altında yaptığı çizimleri, Inter Kulübünün resmi logolu yeni ürünlerine taşıdı. Eke, mavi-siyahlı İtalyan devinin hafta arasında taraftarına yönelik "Characters" adıyla tanıtımını yaptığı ve büyük ilgiyle karşılanan koleksiyona ilişkin projenin detaylarını anlattı.

"Zenga sayesinde Inter taraftarı oldum"





Projenin temellerinin kendisi için çok eskiye dayandığını anlatan Eke, "İtalya 90 Dünya Kupası'nda, İtalya kalecisi Walter Zenga'nın yapmış olduğu kurtarışlardan sonra ona bir hayranlık duymaya başladım. Ben de o dönemlerde ilkokulda kalecilik yapıyordum. Sonrasında Zenga'nın Inter kalecisi olduğunu öğrendim ve Inter’e karşı yoğun bir ilgi duymaya başladım. Artık Inter taraftarıydım" dedi.

İletişim kanallarının artmasıyla birlikte Inter'i çok sıkı takip ettiğini, İtalya'ya taşınmasında Inter’in de etkisi olduğunu anlatan Eke, "Yaklaşık 10 yıl önce Caricaturella markasını kurdum. Bu markayla, dünya ve futbol gündemine dair çizimler yapıp paylaşmaya başladım. Çizimlerim, ciddi bir kitleye ulaştı" diye konuştu.

2018'de Cenova kentinde çöken Morandi köprüsü faciasına yönelik yaptığı çizimin ülkede büyük yankı uyandırdığını hatırlatan Eke, bu sayede kulüpler tarafından ciddi şekilde takip edildiğini kaydetti.

"Inter'den teklif geldi"

Gökçen Eke, çizimlerinin, Inter'in resmi ürünlerinin bir parçası haline gelişini, şöyle anlattı:

"Inter'den bana 'Caricaturella markasıyla bir şeyler yapabilir miyiz' diye bir teklif geldi. Hem sosyal medya bazında hem de ürün bazında olan bu teklif, benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Çeşitli görüşmeler sonrasında bu projeyi ortaya çıkardık. Oyunculara da gösterildi bu çizimler, tabii ki onların da onayı alındı. Bu çizimleri ve ürünleri paylaştıktan sonra taraftarın çok büyük ilgisiyle karşılaştım. Bu ilgi, tabii ki beni de kulübü de memnun etti."

Inter'le yaptığı projenin ilk aşamasında, yıldız oyuncular; Arturo Vidal, Lautaro Martinez ve Nicolo Barella’yı çizen Eke, projenin devamının diğer oyuncularla geleceğini söyledi. Eke, koleksiyonun ilk ürünlerinde Arjantinli oyuncu Martinez'in gol sevinci ile Şilili futbolcu Vidal'in Inter'e transferini konu alan çizimlerinin kullanıldığı bilgisini verdi.

✏️ | CHARACTERS



In the Nerazzurri brand store on Amazon, we have something new for you: a collection of t-shirts featuring Arturo Vidal, Lautaro Martinez and Nicolò Barella, all designed by @caricaturella!



Find out more 👉 https://t.co/VWhgRsV0rC pic.twitter.com/9hR0Y62Orm — Inter (@Inter_en) November 5, 2020

Inter Başkanı da tişörtleri giyecek

Inter kulübünün, üzerinde kendi karikatürlerinin olduğu tişörtlere taraftarın gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirten Eke, "Inter Başkanı Steven Zhang, paylaştığım gönderimin altına 'Her gün bir tişörtü giyeceğim' şeklinde bir yorum yazdı. Bu da herhalde Inter'in de bu projeyi gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu temsil ediyor diye düşünüyorum" dedi.

Bu tarz iş birliklerinin sporda farklı etkileri olabileceğine işaret eden Eke, "Bu tarz sanatsal dokunuşlar, bence her sektörde olmalı. Özellikle futbol bazında gergin geçen, rekabetin çok yüksek olduğu maçlar öncesinde veya lig yarışında bu tarz sanatsal şeylerin ortamı yumuşatacağını, taraftarların birbirlerine tahammül etme konusunda kendilerini daha geliştireceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"Kovid-19 vakaları da maç skorlarını çok etkiliyor"

İtalyan futbolunu yakından takip eden Eke, pandeminin İtalya'yı da çok etkilediğini, tribünlerde seyircilerin olmaması sebebiyle atmosferin eksik olduğunu dile getirdi.

Eke, bu sezonki şampiyonluk favorisinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi: