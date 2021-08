Gökhan Gönül Can Gönül'ün öz kardeşi olduğunu açıkladı: "Yeni öğrendim, inkar etmiyorum"

İzmit'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve tesadüfen milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, ağabeyiyle ilk kez konuştu.

"Üç kardeştik dört olduk"

Can Gönül'ün katıldığı canlı yayına telefonla bağlanan milli futbolcu, "Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu 3-4 gün önce öğrendik. 3 kardeştik 4 kardeş olduk. Ben de annesiz büyüdüm. Babaannem beni büyüttü. Ben, Can'ın neler yaşadığının farkındayım. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.

"27 seneyi bana nasıl verecekler"

Gökhan Gönül'ün programa bağlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Can Gönül, "27 seneyi bana nasıl verecekler. İstediğim anne ve baba" diyerek sitemde bulundu.

