Spor Gökhan Gönül Can Gönülün öz kardeşi olduğunu açıkladı "Yeni öğrendim, inkar etmiyorum"
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Gökhan Gönül Can Gönül'ün öz kardeşi olduğunu açıkladı: "Yeni öğrendim, inkar etmiyorum"

Rizespor forması giyen milli futbolcu Gökhan Gönül, yıllar sonra ortaya çıkan öz kardeşine sahip çıktı. Tecrübeli futbolcu katıldığı canlı yayında, "Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Biz de bunu 3-4 gün önce öğrendik. 3 kardeştik 4 kardeş olduk" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökhan Gönül Can Gönülün öz kardeşi olduğunu açıkladı: Yeni öğrendim, inkar etmiyorum
Can Gönül

İzmit'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve tesadüfen milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, ağabeyiyle ilk kez konuştu.

"Üç kardeştik dört olduk"

Can Gönül'ün katıldığı canlı yayına telefonla bağlanan milli futbolcu, "Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu 3-4 gün önce öğrendik. 3 kardeştik 4 kardeş olduk. Ben de annesiz büyüdüm. Babaannem beni büyüttü. Ben, Can'ın neler yaşadığının farkındayım. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.

"27 seneyi bana nasıl verecekler"

Gökhan Gönül'ün programa bağlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Can Gönül, "27 seneyi bana nasıl verecekler. İstediğim anne ve baba" diyerek sitemde bulundu.

İşte o anlar:

Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia eden genç: Maddi beklentim yok sadece ailemi öğrenmek istiyorum
OYNAT 02:37
Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia eden genç: Maddi beklentim yok sadece ailemi öğrenmek istiyorum
Kocaeli İzmit'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül, milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettiğini söyleyerek, 'Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül'ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül'ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Benim kimseden bir beklentim yok, sadece ailemin kim olduğunu bilmek istiyorum' dedi.
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