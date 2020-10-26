MİLLİ TAKIM

Gökhan İnler'den milli takım itirafı: Beni çağırmadılar

Uzun yıllar İsviçre'nin kaptanlığı yapan Gökhan İnler, milli takım tercihiyle ilgili konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Türk Milli Takımı'nı seçmiştim, sonrasında beni bir daha çağırmadılar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Gökhan İnler, İsviçre Milli Takımı formasıyla çıktığı 89 maçta 7 gol attı.

Gökhan İnler, İsviçre Milli Takımı formasıyla çıktığı 89 maçta 7 gol attı.

Süper Lig kariyerinde Beşiktaş ve Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan ve sezon başında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a transfer olan Gökhan İnler, kariyeriyle ilgili soruları cevapladı. Radyospor'a konuşan 36 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle;

Transfer süreci

  • "Adana Demirspor'a transfer süreci bir hayli uzun geçti. Asbaşkanımız Metin Korkmaz ile devre arasında görüşmemiz olmuştu. Fakat devre arasında transferler zor oluyor. O dönem Adana Demirspor'a transfer olmadı. Yaz transfer döneminde de Adana Demirspor'dan beni istediler ben de teklifi bu kabul ettim. Adana Demirspor hedefi olan bir kulüp. Adana Demirspor'a şampiyon olmak için geldim. Bandırmaspor deplasmanında önemli bir galibiyet aldık. Lig uzun bir maraton, önümüze maç maç bakıyoruz."

Gökhan İnler, Adana Demirspor formasıyla 4 maça çıktı.
Gökhan İnler, Adana Demirspor formasıyla 4 maça çıktı.

"Beşiktaş'tan geri dönüş yapmadı"

  • "Beşiktaş ile yaz transfer döneminde görüştük. Fakat sonrasında Beşiktaş cephesinden bana geri dönüş olmadı. Adana Demirspor güzel bir proje ile geldi. Ben de tekliflerini kabul ettim."

Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşadı.
Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşadı.

"İnşallah Napoli şampiyon olur"

  • "Napoli çok güzel bir kulüp. Ateşli taraftara sahipler. Napoli'de oynamak kolay bir şey değil. Orada her gün işinizi yapmanız lazım. Napoli bu sezon şampiyon olabilir. Napoli'nin yarıştaki rakibi Juventus. Juventus lige iyi başladı ve güçlü bir kadrosu var. İnşallah bu sezon Napoli şampiyon olur. Maradona'dan sonra bu kulüp şampiyonluğu hak etti."

4 sezon Napoli forması giydi.
4 sezon Napoli forması giydi.

"Beş dil biliyorum"

  • "Futbolu bıraktıktan sonraki kariyer planlamama henüz karar vermedim. Hayırlısı neyse o olsun. Dil bilmek futbolda çok çok önemli. Ben de 5 dil biliyorum. Dil bildiğiniz zaman oyuncu ile direkt iletişim sağlayabiliyorsunuz ve bu direkt etkili oluyor."

"Türk Milli Takımı'nı seçmiştim, sonrasında beni bir daha çağırmadılar"

  • "Ben İsviçre Milli Takımı'nı tercih ettim. Fakat onun öncesinde Türk Milli Takımı'nı seçmiştim. Reha Kapsal ve Tolunay Kafkas döneminde Ümit Milli Takıma çağrılmıştım sonrasında beni bir daha çağırmadılar. Tabii ki insan bu duruma üzülür. Her Türk, Türk Milli Takımı'nda oynamak ister. Ben de o süreçte çok üzüldüm. Sonrasında İsviçre Milli Takımı'ndan teklif aldım ve kabul ettim. Benim kariyerim için bu süreç önemli bir şans oldu. İsviçre A Milli Takımı'nda 89 maç oynadım, 5 sezon kaptanlık yaptım. Bir Türk olarak İsviçre Milli Takımı'nda kaptanlık yapmak ve kendinizi kabul ettirmek bu o kadar da kolay bir iş değil."

İsviçre Milli Takımı'nda kaptanlık yaptı.
İsviçre Milli Takımı'nda kaptanlık yaptı.

"Süper Lig'de favori birden fazla"

  • "Alanyaspor lige çok iyi başladı. Fenerbahçe de çok iyi transferler yaptı. Kartlar şu anda her iki takımda. Fakat Süper Lig'de her şey her an değişebiliyor. Süper Lig'de favori birden fazla. Başakşehir lige iyi başlamamıştı üst üste iki galibiyet aldılar ve bir hava yakaladılar. Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray da yarışında içinde olacaktır."

Adana Demirspor U16'nın başına dünya yıldızı
Adana Demirspor U16'nın başına dünya yıldızı

Profesyonel futbol kariyerine henüz 15 yaşındayken Brezilya'nın Gremio takımında başlayan ve genç yaşta Portekiz Ligi'nin Porto takımına transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Anderson Luís de Abreu Oliveira, 2007 yılında 35 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Manchester United Kulübü'ne transfer oldu.Burada Sir Alex Ferguson gibi tecrübeli teknik direktörle çalışma fırsatı bulan Anderson, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Carlos Tevez gibi dünya çapında yıldız olan futbolcularla da top koşturdu.Anderson ayrıca bir dönem Brezilya Milli Takımı formasını da giyerek ülkesine hizmet etti."Kulübe antrenör olarak hizmet vereceğim"Bu hafta Adana Demirspor U16 takımıyla kulüp tesislerindeki ilk idmanına çıkan Anderson, antrenman sonunda soruları yanıtlayıp, duygularını paylaştı. Kendisine bu görev için teklif geldiğinde çok heyecanlandığını ve antrenörlük kariyerine Adana Demirspor'da başladığı için mutlu olduğunu kaydeden Anderson, kulüp başkanı Murat Sancak'a kendisini bu göreve laik gördüğü için teşekkür ettiğini söyledi. Şu an çalıştıkları çocukların yaşındayken profesyonel futbol kariyerine başladığını hatırlatan Anderson, Adana Demirspor'da futbolculuk dönemini kapatsa da kulübe antrenör olarak hizmet vermeye devam edeceğini dile getirdi."Tüm tecrübemi ve bilgimi onlara aktaracağım"Henüz 16 yaşında Porto'ya transfer olduğunu ve 18 yaşında 35 milyon euro transfer bedeliyle Manchester United'a geçtiğini dile getiren Anderson, burada Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmanın kariyerinin en önemli anlarından biri olduğunu söyledi.Bu tecrübelerini kulüpte top koşturan çocuklara aktarmak için sabırsızlandığını belirten Anderson, "Futbolda her şey mümkündür. Çok çalışmamız, ailemizi, hocalarımızı ve sevdiklerimizi çok iyi dinlememiz lazım. Burada evimde gibi hissediyorum. Adana, Brezilya gibi çok sıcak bir yer. Burayı çok seviyorum. Adana Demirspor evim gibi. Son iki sezondur güzel bir performans gösterdiler. Bir dönem ben de onlarla birlikteydim. Bu sezon her şey daha da güzel olacak. Çocukların başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Belki geçmişte birlikte oynadığım futbolcu bir arkadaşımı sürpriz yaparak buraya getirir ve onlarla tanıştırırım" dedi.Şampiyonlar Ligi kupası kazandıManchester United ile 2007-2008 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'yı 3-1 yenerek kupayı kaldıran kadroda da bulunan Anderson, bu maçta penaltı atışlarında da bir vuruşu gole çevirme başarısı gösterdi. Kariyerinde daha sonra bir düşüş yaşayan Anderson, son olarak 2018 yılında Adana Demirspor'un kadrosuna katıldı. Burada bir sezon top koşturan Anderson 2019 yılında ise futbol hayatını noktaladı.Bu sezon ise Adana Demirspor'un teklifini kabul ederek U-16 takımının başına geçen Anderson, geçen günlerde çok sevdiğini söylediği Adana'ya gelerek kulüpteki yeni görevine başladı.Manuel Fernandes Türkiye'ye mi dönüyor? Resmi açıklama geldi

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yenilmez şampiyon Khabib Nurmagomedov, kariye...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.