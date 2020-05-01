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Gökhan Ünal'dan yıllar sonra gelen transfer itirafı

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen milli takımın eski yıldızlarından Gökhan Ünal çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünal hiçbir zaman istediği takımda forma giyemediğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Gökhan Ünal Kayserispor'da gösterdiği performansla tüm büyük takımların transfer gündemine girmişti.

Gökhan Ünal Kayserispor'da gösterdiği performansla tüm büyük takımların transfer gündemine girmişti.

Milli Takımımızın eski golcülerinden Gökhan Ünal yıllar sonra flaş açıklamalarda bulundu. Ünal, kariyerine dair bilinmeyenleri ilk kez anlattı.

Gökhan Ünal'ın Fanatik'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

  • -"Milli takım için İstanbul’a geldiğimde Galatasaray’la görüştüm. Başkan Adnan Polat’tı. Görüştük ve anlaştık. Benim için sorun yoktu ama Kayserispor bu transfere izin vermedi. Zaten kariyerim boyunca kendi istediğim takımda hiç oynayamadım."
  • -"Fenerbahçe’den de teklifler vardı. Trabzonspor’dayken de çok istediler ve 3.5 M€ + Burak Yılmaz karşılığında Fenerbahçe’ye geldim. Hoca Daum’du. Sakatlıklar ve yaşadığım talihsiz olaylar istediğim performansı göstermeme mani oluyordu."
  • -"Daum’la istenilen başarı olmayınca Aykut Kocaman geldi. İlk zamanlar Aykut hoca bana formayı vermişti. Her şey iyi gitmeye başlıyordu ki, Aykut hoca benden formayı aldı. Hâlâ neden aldığını bilmiyorum. Gidip de hiç sormadım. Kendi takdiridir, saygı duydum."


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