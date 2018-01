Gomez ve Zlatan karışımı bir avcı

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'un Premier Lig ekibi Everton'a tranfseri İngiltere basınında geniş yankı buldu. Ülkenin önde gelen gazeteleri spor sayfalarında milli futbolcumuzun Everton'a attığı imzayı manşetten okurlarına duyururken, çarpıcı yorumlarda bulundular. Ülkenin çok satan gazeteleri arasında yer alan The Sun, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Cenk Tosun'un Everton'a 4.5 yıllık imza attığını yazdı. Gazete ayrıca, imza sonrası açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki golcünün, “Taraftarlara kendimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Tüm yeteneklerimi sergileyip, herkese nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim. Everton için iyi bir oyuncu olduğuma inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

TOTTENHAM MÜCADELESİNDE SAHADA YER ALACAK

Daily Mirror ise, Everton ile Cenk Tosun'un perşembe günü el sıkıştığını, önceki akşam da anlaşmanın resmiyete döküldüğünü dile getirerek, “Beşiktaş'ın 26 yaşındaki milli forveti Cenk Tosun, 4.5 yıllık anlaşmayı kabul edince Everton'un yeni golcüsü oldu” bilgisine yer verdi. Daily Mail ise, Everton'un 4.5 yıllığına Cenk Tosun'u renklerine bağladığını belirterek, “Beşiktaş ile 27 milyon Pound'luk anlaşma yapan Everton, forvet oyuncusu Cenk Tosun'la sözleşme imzaladı ve sonunda Romelu Lukaku'nun yerini doldurdu” şeklinde yazdı. Gazete bunun yanında, Tosun'un 13 Ocak'ta oynanacak Tottenham maçında Everton formasını giyeceğini vurguladı. Premier Lig'in sosyal paylaşım sitesi de Twitter hesabından, "Bazı seçkin Türk yeteneklerin izinden gideceksin" ifadesiyle bir video yayınlayarak, İngiltere Premier Lig'de bir dönem forma giyen Türk oyuncular Muzzy İzzet, Tugay Kerimoğlu, Colin Kazım Richards ve Tuncay Şanlı'nın en iyi gollerine yer verirken, milli futbolcuya "Hoş geldin" dedi.

TÜRKİYE'NİN DAYANAĞI

İngiliz sitelerinden inews.co.uk ise Cenk Tosun hakkında geniş bir değerlendirme yazısı yayınladı. Cenk'in, son yıllarda Türkiye Milli Takımı ve Beşiktaş'ın dayanaklarından biri olduğu dile getirilirken, “Beşiktaş'ta bir kahraman, bir efsane... Almanya'dan Gaziantepspor'a transfer olduktan sonra onun için yükseliş başladı. Senegalli Demba Ba ve Alman forvet Mario Gomez gibi golcülerle stajını yaptı. Gomez ve Zlatan İbrahimovic karışımı özellikleri var. İki ayağını ve kafasını çok iyi kullanıyor. Tam bir ceza sahası avcısı. Burada başarılı olacağına kuşku yok. Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol, zaten grup aşamasının en iyi golü seçildi. Goodison Park'ta ve İngilizler'in hafızasında uzun süre kalacak izler bırakacağından kuşku yok” ifadelerine yer verildi.

CENK, RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Cenk Tosun'un, yeni macerasında alacağı maaş da ortaya çıktı. Haftalık 125 bin Pound'a anlaşma sağlayan Tosun, sezonun ikinci yarısı için 3 milyon 250 bin Pound (16.4 milyon TL), gelecek sezon için 6.5 milyon Pound (33 milyon TL) kazanacak. Milli futbolcu, aynı zamanda Everton'un en çok kazanan üçüncü futbolcusu oldu. Geçen sezonki maaşıyla Beşiktaş'taki maaş skalasında 14. sırada yer alan başarılı oyuncu, Premier Lig ekibi Everton'da ise Wayne Rooney ve Gylfi Sigurdsson'un ardından en çok kazanan üçüncü futbolcu oldu. Everton'dan senelik 7.8 milyon Pound (40 milyon TL) kazanan ikilinin ardından Cenk Tosun, 6.5 milyon Pound (33 milyon TL) ile bu alanda; Sandro, Schneiderlin, Niasse ve Lennon gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Bu arada Cenk, Premier Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen 27. futbolcu oldu. Milli futbolcumuz, Premier Lig'e gelmeleri için ödenen paralar göz önüne alındığında Cristiano Ronaldo, Nicolas Anelka,Alan Shaerer, Michael Owen, Djibril Cisse gibi futbolun dünya yıldızı olmuş isimlerini geride bıraktı.

Sözleşmede ilginç detaylar

Beşiktaş, Cenk'in transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Cenk Tosun'un transferi için Everton tarafından şirketimize net 22 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca ilave olarak 1 milyon 157bin 895 Euro tutarındaki dayanışma katkı payı da Everton tarafından ödenecektir. Bunlara ek olarak, Everton Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa 750 bin; Cenk Tosun Premier Lig'de en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500 bin Euro (2017-2018 Sezonu için 10 maç) daha şirketimize ödenecektir. Ücretlerin toplamı her halikarda 2 milyon Euro'yu geçmeyecektir. Ayrıca Cenk sözleşme süresi boyunca bir sezon için 15 gol atarsa 500 bin, 25 gol atarsa 1 milyon Euro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir. Cenk'in Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde 22 milyon Euro'nun üzerindeki fiyattan yüzde 7.5 şirketimize ödenecektir."

'Yolun açık olsun evlat'

Cenk Tosun'un Everton'a transferinin açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve spor camiası yıldız golcüyü tebrik etti. Cumhurbaşkanı, Cenk'e kariyerinde başarılar dileyerek kendisini yakından takip edeceğini bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha şimdiden bayrağımızı dalgalandırdın. Yolun açık olsun evlat" mesajını paylaştı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "Cenk Tosun'a Everton kariyerinde yürekten başarılar dilerim. Çalışkanlığıyla ülkedeki genç sporculara her zaman örnek olmaya devam edecek. Tebrikler Cenk" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yayınladığı klip ile paylaştığı mesajında, "Yeni kulübün hayırlı, yolun açık olsun. Burası her zaman senin yuvan ve sen her zaman ailemizin parçasısın Cenk'im" gönderiminde bulundu.

Tosun Paşamız size emanet

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la 4.5 yıllık sözleşme imzalaması sonrası iki kulüp, sosyal medya üzerinden mesajlaştı. Siyah-beyazlı kulüp, "Yaşadığımız unutulmaz" başlığı altında Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki döneminden görüntülerin yer aldığı veda videosu paylaşırken, Everton Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinden buna karşılık verdi. Cenk Tosun'un kısa bir açıklama yaptığı ve "Herkese merhaba. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Artık umarım Everton'ı desteklersiniz. Herkesi çok seviyorum. Türkiye'ye selamlar" ifadelerini kullandığı kısa bir video yayınlayan İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek, Türkçe olarak, "Everton'a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız!" paylaşımında bulundu. Everton'ın bu jestine karşılık Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından verilen karşılıkta ise, "Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşamız size emanet" ifadesi kullanıldı.

Onun gibisini bulamazdık

Everton Menajeri Sam Allardyce, İngiliz basınına Cenk Tosun için yaptığı açıklamada çarpıcı ifadelere yer verdi. Deneyimli teknik adam, milli oyuncumuzdan övgüyle bahsederken, “26 yaşında bu özelliklere sahip başka bir oyuncu bulmak imkansız. Premier Lig'de oynama arzusu ve özellikleri onun başarılı olacağını gösteriyor. Bu kalibre ve duruştaki bir oyuncudan gelen işaretler son derece isabetli bir transfer olduğunu gösteriyor. Avrupa transfer piyasasında, Cenk Tosun seviyesinde bir oyuncuyu alabileceğimiz en iyi fiyata aldık. Çok dikkatli bir şekilde onun takıma uyum sağlaması için yardımcı olacağız. Neler yapabileceği konusunda olumsuz yargılar doğru değil. Zamanla neler yapacağını, üretip üretmediğini hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.Everton formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirten yıldız golcü, "Premier Lig'de oynamak çocukluk hayalimdi. İnşallah orada ülkemizi ve 80 milyon kişiyi gururlandırırım. Yeteneklerimi göstermek için sabırsızlanıyorum. İnşallah bu transfer kardeşlerimize bir ilham olur. Bir aksilik olmazsa Wembley Stadı'nda Tottenham'a karşı ilk maçıma çıkacağım" dedi.

DEMBA BA: SANA ÖĞRETTİKLERİMİ HATIRLA

Futbol dünyasının önde gelen isimleri, Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u sosyal medyadan tebrik etti. Siyah-beyazlıların forvet hattında Cenk Tosun'un rekabet yaşadığı isimlerden Negredo'nun yanı sıra Tosic, "iyi şanslar" dileğinde bulundu. Tolgay Arslan, "Büyük bir adım attın. Bize uzak değil aksine daha yakınsın kardeşim çünkü şanlı ay-yıldızlı Türk bayrağını ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edeceksin" paylaşımını yaptı. Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz ise Cenk Tosun'la birlikte milli takım forması altında yaşadığı bir gol sevincinin fotoğrafını paylaşarak, "Yolun açık olsun paşam" ifadesini kullandı. Dortmund forması giyen Nuri Şahin, “Yolun açık, vurduğun gol olsun... Liverpool hariç” dedi. Barcelona'dan Arda Turan, "Yolun açık olsun hakiki Tosun Paşa" mesajını yazdı. NBA'deki temsilcimiz Cedi Osman, "Paşa dediğin sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar, vurduğu gol olur! Yolun açık olsun" dileğinde bulundu. Bir dönem İspanya'da Real Sociedad ve Villarreal formasını giyen eski Beşiktaşlı golcü Nihat Kahveci, "Bizi gururla temsil edeceğinden şüphemiz yok. 8 gol muhteşem olur sezon sonuna kadar, sizce?" dedi. Beşiktaşlı eski futbolcu Demba Ba, "Sana birkaç yıl önce öğrettiklerimi iyi hatırla, ihtiyacın olacak" ifadelerini kullandı.