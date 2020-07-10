Alanyaspor'un golcüsü Cisse Beşiktaş'a mı transfer oluyor?
Görüşme resmen açıklandı: Papiss Cisse Süper Lig devine transfer oluyor
Beşiktaş'ın, attığı gollerle Alanyaspor tarihine geçen Papiss Cisse ile el sıkıştığı bildirildi. Yıldız oyuncunun menajeri, "Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş’ta oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.
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Yeni sezonda kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Alanyasporlu Papiss Cisse’nin transferi için gün sayıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın eski öğrencisi olan ve Süper Lig’de 22 golle krallık yarışında zirvede bulunan 35 yaşındaki Senegalli futbolcunun, siyah-beyazlı takımda 1+1 yıllık anlaştığı öğrenildi.
"Cisse Beşiktaş’ı istiyor"
Radyospor’a konuşan Cisse’nin menajeri Sedat Atmaca, “Ya Beşiktaş ya başka bir yer olacak. Birkaç güne açıklanacaktır. Beşiktaş’la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş’ta oynamak istiyor” dedi.
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