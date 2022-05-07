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Gözbaşı: "Emeğimizin karşılığını aldık"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig’de emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade ederek taraftarları salı günü oynanacak olan kupa maçına davet etti.

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Haber Merkezi İHA
Gözbaşı: Emeğimizin karşılığını aldık
Kaysrispor Başkanı Berna Gözbaşı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Gaziantep FK ile oynanan ve 1-1 sona eren maç sonrasında açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Başkan Gözbaşı emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade ederek, "Günahıyla, sevabıyla bir sezonun daha sonuna geliyoruz. Dün akşam Gaziantep deplasmanında son yıllarda son dakikaya kadar verdiğimiz ligde kalma mücadelesi aklıma geldi. Emeklerimizin karşılığını bu sezon son haftalara rahat tempoyla girmekle aldık" dedi.

"Tribünleri tıklım tıklım doldurmanıza ihtiyacımız var"

"Türkiye kupasında 4 takımdan biri olduk. Hem de Fenerbahçe, Beşiktaş gibi rakipleri eleyerek. Çok değerli Kayserispor taraftarları, 10 Mayıs Salı günü takımımız, şehrimiz adına çok önemli bir maça çıkacağız. İlk maçı deplasmanda son dakikalarda 1-0 kaybettiğimiz maçın rövanşında bu sezonun lig şampiyonu Trabzonspor’u evimizde konuk edeceğiz. Takımımıza güveniyoruz. Çok iyi futbolculardan kurulu güçlü bir takımız ve bize kupa yakışır. Ama bunun için desteğinize, tribünleri tıklım tıklım doldurmanıza ihtiyacımız var. Haydi Büyük Kayserispor taraftarları şimdiden planınızı yapın, şehrin kalbindeki yerinizi alın."
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