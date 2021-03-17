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Göztepe’de Jahovic eski günlerini aratıyor

Göztepe’de yuvaya dönen Adis Jahovic, henüz golle tanışamazken, Makedon golcü ilk 11’deki yerini de kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Adis Jahovic henüz gol veya asist kaydedemedi.
Adis Jahovic henüz gol veya asist kaydedemedi.

Göztepe, Ankaragücü yenilgisinin şokunu yaşarken sarı-kırmızılı ekibin hücum hattı ise adeta suskunluğa büründü. İkinci yarıda Makedon golcü Adis Jahovic’in takıma geri dönmesiyle yedek kalan Ideye büyük bir hüsran yaşatırken, golcülerin suskunluğuna uyan bir diğer isim Jahovic oldu.

61 maç; 35 gol, 11 asist

Göztepe’de forma giydiği ilk sezonunda 61 resmi maçta 35 gol atıp, 11 de asist yapan 33 yaşındaki golcü, bu sezonun ikinci yarısında döndüğü İzmir’de eski günlerini arattı.

Performansı sonrası ilk 11’deki yerini kaybeden Jahovic, 8 lig maçında 379 dakika sahada kalmasına rağmen takıma gol yada asist katkısı olmadı. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın sık sık toplantılar yaparak Jahovic’le özel olarak ilgilendiği ifade edildi.

  • Süre bulmakta zorlanıyor
  • Henüz golle tanışmayan Jahovic, son 3 mücadele olan Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında 45’er dakika, Erzurumspor karşılaşmasında ise sadece 1 dakika oynadı.

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