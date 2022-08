Göztepe'den flaş transfer

Göztepe, Bundesliga ekiplerinden E. Frankfurt forması giyen 2002 doğumlu Ali Akman'ı, satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Ali Akman satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." cümlelerine yer verildi.

Ali Akman kimdir?

2002 doğumlu Ali Akman, eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni. Ali Akman, 2019-2020 sezonunda Bursaspor ile forma şansı bulmaya başlamış ve 1 yılda gösterdiği performansla adından söz ettirmişti. Bursaspor formasıyla 45 maçta 14 gol atan ve 5 de asist yapan Ali Akman, sözleşme uzatmayınca kadro dışı bırakıldı. Serbest kalan genç futbolcu 2021'de bedelsiz olarak Alman ekip Frankfurt'a imza attı. 2021-22 sezonunu Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de kiralık geçiren genç forvet, 28 maçta 6 gol attı. Akman, gelecek sezon Göztepe'nin başarısı için ter dökecek.

Öte yandan genç yıldız adayıyla Galatasaray da ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.