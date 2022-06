Göztepe'nin yeni hocası belli oldu

1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tugay Altay oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Altay'ın bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtilerek, "Hocamıza Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Turgay Altay, geçen sezon 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de görev almıştı.

