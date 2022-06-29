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Göztepe'nin yeni hocası belli oldu

Göztepe Kulübü, teknik direktörlük görevine Turgay Altay'ı getirdi. 42 yaşındaki çalıştırıcı ile resmi sözleşme imzalandı.

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Haber Merkezi AA
Göztepenin yeni hocası belli oldu
Turgay Altay

1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tugay Altay oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Altay'ın bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtilerek, "Hocamıza Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Turgay Altay, geçen sezon 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de görev almıştı.

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