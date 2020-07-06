Göztepe'ye kötü haber: Serdar Gürler'in MR sonucu belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Göztepe'de Serdar Gürler, maçın 23. dakikasında sakatlanarak karşılaşmaya devam edememişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun MR sonuçlarını bugün açıkladı. Serdar Gürler’in sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği duyuruldu. Oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

Takımın en skorer ismi konumunda bulunan Serdar Gürler, bu sezon 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.