SÜPER LİG

Fenerbahçe maçında sakatlanana Göztepeli Serdar Gürler'in sağlık durumu

Göztepe'ye kötü haber: Serdar Gürler'in MR sonucu belli oldu

Fenerbahçe maçında sakatlanan Göztepeli Serdar Gürler’in sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Gürler'in uzun bir süre sahalardan uzak kalması ön görülüyor.

Serdar Gürler'in uzun bir süre sahalardan uzak kalması ön görülüyor.

Fotoğraf: Şebnem Coşkun / AA

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Göztepe'de Serdar Gürler, maçın 23. dakikasında sakatlanarak karşılaşmaya devam edememişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun MR sonuçlarını bugün açıkladı. Serdar Gürler’in sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği duyuruldu. Oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

  • Takımın en skorer ismi konumunda bulunan Serdar Gürler, bu sezon 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

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