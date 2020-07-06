Göztepe'ye kötü haber: Serdar Gürler'in MR sonucu belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
Göztepe'de Serdar Gürler, maçın 23. dakikasında sakatlanarak karşılaşmaya devam edememişti.
Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun MR sonuçlarını bugün açıkladı. Serdar Gürler’in sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği duyuruldu. Oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.
- Takımın en skorer ismi konumunda bulunan Serdar Gürler, bu sezon 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.
Sağlık Raporu: Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Serdar Gürler’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir. https://t.co/sH4zCKwVUu
Geçmiş olsun! @darser67 pic.twitter.com/GPH2MqsRws
Sağlık Raporu: Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Serdar Gürler’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir. https://t.co/sH4zCKwVUu
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