LA LİGA

Griezmann yeni sezonda Barcelona forması giyecek

Atletico Madrid forması giyen Griezmann'ın yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Griezmann

Griezmann

Fotoğraf: ALBERT GEA

Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Fransız yıldız Griezmann'ın önümüzdeki sezon Barcelona forması giyeceğini açıkladı.

Marin yaptığı açıklamada Griezmann'ın Mart ayında Barcelona ile anlaşmaya vardığını ve iki taraf arasında bir sözleşme imzalandığını söyledi.

Antoine Griezmann, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 48 müsabakada 21 gol 10 asistlik performans sergilemişti.


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