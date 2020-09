Göztepe, Trabzonspor’un geçen sezon renklerine bağladığı Guilherme'yi transfer ediyor.

Sarı-kırmızılı takımla her konuda anlaşan Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere İzmir’e geldiği öğrenildi.

29 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.

Guilherme, Trabzonspor formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol atarken, 2 de asist kaydetti.