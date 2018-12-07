Günay: Beşiktaş'tan teklif aldım

1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te forma giyen kaleci Günay Güvenç Beşiktaş'la ilgili konuştu. Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını ifade eden Günay, siyah-beyazlıların file bekçisi Karius'la ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"Beşiktaş'la görüşmem oldu"

Radyospor'a konuşan Günay Güvenç'in açıklamaları şöyle;

"Beşiktaş'ta 3 güzel senem geçti. Sezon öncesi Beşiktaş'tan teklif geldi ve görüşmem oldu. Bazı şeyler uymadı, bu transfer gerçekleşmedi. Şu anda Gazişehir'deyim, takımım için çalışıyorum."

"Karius'un zaman ihtiyacı var"