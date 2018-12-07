SÜPER LİG

Günay: Beşiktaş'tan teklif aldım

Gazişehir Gaziatntep'in 27 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, eski takımı Beşiktaş'tan sezon öncesi teklif aldığını ancak transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Günay Güvenç bu sezon Gazişehir formasıyla çıktığı 12 maçta kalesinde 7 gol gördü.

Günay Güvenç bu sezon Gazişehir formasıyla çıktığı 12 maçta kalesinde 7 gol gördü.

Fotoğraf: Kerem Kocalar / AA

1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te forma giyen kaleci Günay Güvenç Beşiktaş'la ilgili konuştu. Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını ifade eden Günay, siyah-beyazlıların file bekçisi Karius'la ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"Beşiktaş'la görüşmem oldu"

Radyospor'a konuşan Günay Güvenç'in açıklamaları şöyle;

  • "Beşiktaş'ta 3 güzel senem geçti. Sezon öncesi Beşiktaş'tan teklif geldi ve görüşmem oldu. Bazı şeyler uymadı, bu transfer gerçekleşmedi. Şu anda Gazişehir'deyim, takımım için çalışıyorum."

"Karius'un zaman ihtiyacı var"

  • "Karius ile aynı altyapıda oynadık. 2002 yılında birlikteydik. Liverpool'dan Beşiktaş'a geldi. Biraz zamana ihtiyacı var. Karius adaptasyon sorunu yaşayabilir. Bazen isimli kaleci gelir tutmaz, isimsiz kaleci gelir tutar. Bunun yorumunu şu anda yapamam."

Günay'ın Gazişehir Gaziantep'le sözleşmesi 2019'un haziran ayında sona eriyor.
Günay'ın Gazişehir Gaziantep'le sözleşmesi 2019'un haziran ayında sona eriyor.
AA

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