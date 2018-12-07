Günay: Beşiktaş'tan teklif aldım

1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te forma giyen kaleci Günay Güvenç Beşiktaş'la ilgili konuştu. Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını ifade eden Günay, siyah-beyazlıların file bekçisi Karius'la ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
"Beşiktaş'la görüşmem oldu"
Radyospor'a konuşan Günay Güvenç'in açıklamaları şöyle;
- "Beşiktaş'ta 3 güzel senem geçti. Sezon öncesi Beşiktaş'tan teklif geldi ve görüşmem oldu. Bazı şeyler uymadı, bu transfer gerçekleşmedi. Şu anda Gazişehir'deyim, takımım için çalışıyorum."
"Karius'un zaman ihtiyacı var"
- "Karius ile aynı altyapıda oynadık. 2002 yılında birlikteydik. Liverpool'dan Beşiktaş'a geldi. Biraz zamana ihtiyacı var. Karius adaptasyon sorunu yaşayabilir. Bazen isimli kaleci gelir tutmaz, isimsiz kaleci gelir tutar. Bunun yorumunu şu anda yapamam."
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