UEFA AVRUPA LİGİ

Haftanın 11'ine Başakşehir'den tek isim

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Haber Merkezi İHA
Başakşehir'in Mönchengladbach 11'i

Başakşehir'in Mönchengladbach 11'i

Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş / AA

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının dün akşam oynanan maçlarla tamamlanmasının ardından haftanın 11'i de belli oldu.

Başakşehir'in deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Crivelli'nin attığı ikinci golün ortasını yapan Clichy de kadroda kendine yer buldu.

Haftanın ilk 11'inde yer alan isimler şöyle:

  • Belec (Apoel), Young (Manchester United), Gnagnon (Rennes), Trauner (Lask), Clichy (Başakşehir), Saka (Arsenal), Bezus (Gent), Mata (Manchester United), Asano (Partizan), Jota (Wolverhampton), Greenwood (Manchester United)

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