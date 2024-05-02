Haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı. Beşiktaş'ta maçın 25. dakikasında Al-Musrati, VAR incelemenin ardından kırmızı kart görmüştü. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.