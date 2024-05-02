Haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 35. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 35. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler şunlar:
20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek