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Spor

Haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

13:20 - 2/05/2024 Perşembe
AA
Lider Galatasaray'ın maçını Arda Kardeşler yönetecek.
Lider Galatasaray'ın maçını Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig’de 35. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 35. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler şunlar:


Yarın

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan


4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen


5 Mayıs Pazar

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler


6 Mayıs Pazartesi

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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