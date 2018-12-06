SÜPER LİG

Haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15. hafta Alanyaspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

15. hafta Alanyaspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın

  • 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

8 Aralık Cumartesi

  • 13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Arda Kardeşler
  • 16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
  • 19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

9 Aralık Pazar

  • 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
  • 16.00 Bursaspor-Antalyaspor: Fırat Aydınus
  • 19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

10 Aralık Pazartesi

  • 20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
  • 20.00 Kasımpaşa-Kayserispor: Serkan Çınar

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