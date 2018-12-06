Haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın
- 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
8 Aralık Cumartesi
- 13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Arda Kardeşler
- 16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
- 19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
9 Aralık Pazar
- 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
- 16.00 Bursaspor-Antalyaspor: Fırat Aydınus
- 19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
10 Aralık Pazartesi
- 20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
- 20.00 Kasımpaşa-Kayserispor: Serkan Çınar
Süper Lig'in 15. hafta hakemleri açıklandı pic.twitter.com/P79dNzXs3a
Süper Lig'in 15. hafta hakemleri açıklandı pic.twitter.com/P79dNzXs3a— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Aralık 2018
Yorum