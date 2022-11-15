Hakan Çalhanoğlu'nun 'genç futbolcu' isyanı: "Koruyarak değil oynayarak gelişirler"

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Diyarbakır’da olduğu için mutlu olduğunu ve çok güzel karşılandıklarını dile getirdi. Yarınki maçın önemli olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Hazırlık maçı olsa bile ciddiye alacağız. Sahaya kazanmak için çıkacağız" diye konuştu.

Dünya Kupası’yla ilgili görüşlerini aktaran Hakan, "Dünya Kupası’na katılamadığımız için çok üzgünüm. Açıkçası maçlara hiç bakmayacağım. Baktıkça içimin yanacağını biliyorum. Bu beni çok üzecek. Turnuvalara katılmak için gelişeceğiz. Zamanımız var. Mart ayında önemli maçlarımız başlayacak. Onun için iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"Bence artık koruma bir yere kadar"

Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Emirhan İlkhan A Milli Futbol Takımı’na dahil edildiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti;

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"Arda da, Emirhan da genç oyuncular. İnşallah kendi kulüplerinde çok süre alırlar. Hatta daha da süre almalarını isterim. Genç olmaları bir yere kadar. Maçlara baktığımda Arda’nın oyuna sonradan girdiğini görüyorum. Hocanın (Jorge Jesus) dediklerini dinliyorum. ’Hep korumalıyız’ diyor. Bence artık koruma bir yere kadar. Ne zaman genç oyuncu tecrübe kazanmak istiyorsa oynaması gerekiyor. Ben de genç yaşta oynadım öyle tecrübe kazandım. İnşallah Arda ve Emirhan da çok süre alırlar. Çünkü o potansiyelleri var. Bence korumaya gerek yok."

Genç futbolcuların Avrupa’daki liglere gitmesi gerektiğini vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Orada kendilerini göstermeleri gerekiyor. Değerlerini daha da artırmaları her zaman benim isteğim" sözlerine yer verdi.