Hakeme kafa atan futbolcunun cezası belli oldu

Zonguldak Süper Amatör Ligi'nde geçen hafta sonu Kozlu Belediyespor ile Filyos Ateştuğlaspor, Kozlu Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kozlu Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 44'üncü dakikasında hakem Eren Ferhat Çelik, Filyos Ateşsporlu Yasin Akyıldız'a rakibine yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gösterdi. Tepki gösteren Akyıldız, hakem Çelik'e kafa attı. Dudağı patlayan Çelik'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Maçı tatil eden Çelik, polis eşliğinde karakola giderek futbolcu Akyıldız'dan şikayetçi oldu. Futbol İl Disiplin Kurulu hakem ve gözlemci raporunu değerlendirerek Yasin Akyıldız'a 20 maç müsabakalardan men cezası verdi.

