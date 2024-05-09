Hasan Arat'dan yerli teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat; gelecek sezon hedefleri, teknik direktör, Ziraat Türkiye Kupası finali ve transfer çalışmaları hakkında TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.





Başkan Hasan Arat'ın öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Beşiktaş, Türkiye'nin her toprağında oynar. Bu vatanda bize gösterilen her yer bizimdir. Beşiktaş, kupa finalini her yerde oynar."





"Salih Özcan, iyi bir oyuncu. Beşiktaş iyi bulduğu her futbolcu ile ilgilenir."





"Borussia Dortmund'un yarı final maçına gittim. 'Sarı duvar' çok etkileyici, benim hayalim de 'siyah duvar' yaratmak. 'UEFA izin vermiyor' dediler, Dortmund'a, Bayern'e nasıl veriyorlar? Bakanlıktan izin alındığı takdirde sorun olmayacağını öğrendik."

"Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık. Arkadaşlarım daha sıcak Türk hocaya."





"Sergen Yalçın ile bir telefon görüşmemiz oldu, benim camiamın kıymetlisi. Ancak bu resmi bir görüşme değildi."

Sergen Yalçın

"Borussia Dortmund'un yarı final maçına gittim. 'Sarı duvar' çok etkileyici, benim hayalim de 'siyah duvar' yaratmak. 'UEFA izin vermiyor' dediler, Dortmund'a, Bayern'e nasıl veriyorlar? Bakanlıktan izin alındığı takdirde sorun olmayacağını öğrendik."





"Murat Yakın ile hiç görüşmedim ama çok iyi bir teknik adam. İsviçre ile kontratı var sanırım."





"Ağzını açıyorsunuz ceza! Her maç yediğimiz ceza, hasılattan daha fazla. Bu kadar kulüp imza topluyorsa oturup düşüneceksiniz. Kulüpler seçime erken gidelim diyor, bunun neresi yanlış?"





'Gelme o zaman, niye geliyorsun'

"Spordan gelen insan 'Benim Türkiye'ye ihtiyacım yok, Türkiye'nin bana ihtiyacı var' diyemez! Böyle konuşamazsınız! Orada maaş alacaksınız, sonra da 'Benim buraya ihtiyacım yok' diyeceksiniz. Gelme o zaman, niye geliyorsun? Burada insan mı yok? Herkes ağzından çıkana dikkat edecek."

'Kimsenin de arkasından konuşmam'

"Ben nasıl 21 sandıktan çıkıp Beşiktaş başkanı olduysam, oraya gelen insan da sandıktan çıkıp gelsin. Tüzük bana imza toplama hakkı veriyorsa ben bu hakkı kullanırım. Sayın başkan bunu kişisel algılamasın. Benim herkesle diyalogum var, geçenlerde bir kulüp başkanına rahatsızlığımı ilettim. Kimsenin de arkasından konuşmam"











