Hasan Şaş'ın istifası Terim'den döndü

Galatasaray'ın Denizlispor'la oynadığı Süper Lig'in açılış maçında taraftarlarla ağır bir tartışma yaşayan Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Teknik direktör Fatih Terim bu istifaya onay vermedi ve Hasan Şaş görevine geri döndü.

Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın."



