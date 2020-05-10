SÜPER LİG

Hasic için dikkat çeken açıklama: İlk 11’i hak etseydi oynatırdık

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, devre arasında Beşiktaş’tan kiralanan Ajdin Hasic’in çok fazla şans bulamamasına ilişkin gelen eleştirilere, "İlk 11’i hak etseydi oynatırdık. Üstüne koyuyor, çok yetenekli ama takım savunmasına daha fazla katkı verse o zaman değerlendirilebilir" diyerek cevap verdi.

Haber Merkezi İHA
Ajdin Hasic'in siyah-beyazlı takımla 2024 yılında kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ajdin Hasic'in siyah-beyazlı takımla 2024 yılında kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fotoğraf: IHA

Beşiktaş’ın geleceğin yıldız adayları arasında görerek kadrosuna kattığı ve tecrübe kazanması için de devre arasında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a kiraladığı Ajdin Hasic hakkında teknik direktör Sait Karafırtınalar'dan açıklama geldi.

Deneyimli çalıştırıcı, 18 yaşındaki futbolcunun yetenekli olmasına rağmen bazı özelliklerini geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar
Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar
İHA

"İstediğimiz performansı alamadık"


Bunların başında da takım savunmasının geldiğini aktaran Karafırtınalar, "İlk 11’i hak etseydi oynatırdık. Öyle bir saplantımız yok. Play-off takımı olsaydık Hasic’e çok daha önce şans verebilirdik. Ama Ümraniyespor yarışmacı bir takım. Mesela devre arası görmemiş hiç Hasic. Düzenli şans bulamamış, devamlı idman da yapamamış. Biz gelince o şansı verdik ona, idmanda da gördüğümüz yeteneklerinden dolayı. İstediğimiz performansı alamadık. '20 dakikada mı anladınız' derseniz, hayır. Biz haftanın her günü idman yapıyoruz. Üstüne koyuyor, çok yetenekli ama takım savunmasına daha fazla katkı verse o zaman değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş’ta sezon başı yaparsa ve o disiplinin içine girerse bence yetenekli bir oyuncu, faydalanılabilir" diye konuştu.

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