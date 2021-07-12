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Hasret sona erdi: 20 yıl sonra profesyonel lige yükseldiler

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde Kuşadasıspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan karşılaşmada Aliağa Futbol Kulübü'nü seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek 3. Lig’e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Hasret sona erdi: 20 yıl sonra profesyonel lige yükseldiler
Futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Kuşadasıspor 20 yıl sonra profesyonel liglere döndü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde Aliağa Futbol Kulübü'nü normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçta seri penaltılarla 4-2 yenen Kuşadasıspor, mutlu sona ulaştı.

Ege ekibi, 2000-2001 sezonunda veda ettiği 3'üncü Lig'e yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadı.

"Yeniden liglere döndük"


Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan finali kazanan Kuşadasıpor'da teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi. Kariyerinde Çine Madranspor ve Muğlaspor'u da 3. Lig'e çıkaran Ferhatoğlu, "Kuşadası'nın hasreti son buldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Takımımı kutluyorum. Çok değerli bir galibiyet alarak yeniden liglere döndük. Kulübümüz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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