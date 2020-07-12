PTT 1.LİG

​Hatayspor Süper Lig'e çıktı mı: Hatayspor Süper Lig'de oynadı mı?

Hatayspor'un 53 yıllık özlemi bugün sona erebilir: Süper Lig için son adım

TFF 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, bu akşam oynayacağı Adanaspor maçını kazanması halinde hem şampiyonluğu hem de Süper Lig'i garantileyecek. Son olarak 53 yıl önce Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor'la birlikte Erzurumspor da bugün oynanacak maçların ardından Süper Lig'i garantileyebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etmiş ve Süper Lig yolunda büyük avantaj sağlamıştı.

Hatayspor, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etmiş ve Süper Lig yolunda büyük avantaj sağlamıştı.

Fotoğraf: İzziddin Nazlı

TFF 1. Lig'de şampiyon kim olacak? Ligin lideri Hatayspor, küme düşmeyi garantileyen Adanaspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Güney ekibi bu maçı kazanması halinde hem ligin şampiyonu olacak hem de Süper Lig'e yükselecek.

İlk 2 takımın direkt Süper Lig'e yükseleceği, takip eden 4 ekibin play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de 7 takım Süper Lig iddiasını sürdürüyor. Bugünkü Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor müsabakası dışında tüm karşılaşmalar bu akşam saat 17.30'da başlayacak.

Hatayspor'un Süper Lig macerası öncesi bilinmesi gereken rakamlar

  • Son 2 haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor'un, konuk olacağı ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e çıkacak. Bunun gerçekleşmesi halinde teknik direktör Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim olacak. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı. Ligde 2. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off iddiasını sürdüren Altay'a konuk olacak. Erzurum temsilcisinin Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilmesi için rakibini yenip takipçileri Adana Demirspor ve Bursaspor'un mağlup olması gerekiyor.

TFF 1. Lig'de küme düşme hattı

Adanaspor ve Eskişehirspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig'de Osmanlıspor, Boluspor veya Altınordu'dan biri daha lige veda edecek. Osmanlıspor'un 27 puanla düşme hattında bulunduğu ligde 30 puanlı Boluspor'un yanı sıra az da olsa 33 puanlı Altınordu'nun küme düşme ihtimali bulunuyor.

Osmanlıspor'un İstanbulspor'a konuk olacağı 33. haftada Boluspor ise play-off mücadelesini sürdüren Akhisarspor'u konuk edecek. Altınordu ise ligde bir iddiası kalmayan ve teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Giresunspor'u ağırlayacak.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında yarın saat 17.30'da başlayacak maçlar şöyle;

  • 17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)
  • 17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
  • 17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
  • 17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)
  • 17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)
  • 17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)
  • 17.30 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

TFF 1. Lig'de düğüm çözülüyor: Süper Lig'e kimler çıkacak?
TFF 1. Lig'de düğüm çözülüyor: Süper Lig'e kimler çıkacak?

Türkiye'nin gözü TFF 1. ligde oynanacak maçlara çevrildi. Bunun sebebi oynanacak karşılaşmaların ardından Süper Lig'e çıkacak takımların ve küme düşecek son takımın belli olma ihtimali. Birinci ligde lider Hatayspor. Güney temsilcisi, bugün küme düşmeyi garantileyen Adanaspor ile karşılaşacak. Hatayspor bu maçı kazanması halinde Süper Lig'e çıkacak. Bir üst ligi hedefleyen takımlardan BB Erzurumspor'un da bugün oynanacak karşılaşmalar sonunda Süper Lig'e çıkma şansı bulunuyor.İşte TFF 1. Lig'de bu akşam oynanacak maçlar;Adanaspor-HataysporAltay-BB ErzurumsporAltınordu-GiresunsporBoluspor-AkhisarsporBursaspor-Menemensporİstanbulspor-OsmanlısporKeçiörengücü-KaragümrükÜmraniyespor-Adana DemirsporTFF 1. Lig'de bugün hangi senaryolar yaşanabilir?— Hatayspor, Süper Lig'e yükselmeyi ve şampiyonluğu garantileyebilir.— Erzurumspor, Süper Lig'i garantileyebilir.— Üçüncü sıradaki Adana Demirspor, Dördüncü sıradaki Bursaspor veya Beşinci sıradaki Akhisarspor, son haftaya 2. sırada girebilir.— Osmanlıspor, Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından ligden düşen son takım olabilir.TFF 1. Lig puan tablosu ve kalan maçlar;

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