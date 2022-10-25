Hatayspor teknik direktör Volkan Demirel ile çıkışa geçti

Teknik direktör Serkan Özbalta ile yolların ayrılması sonrası takımın başına getirilen Volkan Demirel, 8. hafta itibarıyla görev almaya başlarken, Hatayspor çıkılan 4 maçta 9 puan topladı. Volkan Demirel'in göreve başladığı 8. hafta öncesi 1 puanla 19. ve son sırada bulunan Hatayspor, 11. hafta itibarıyla oynadığı 10 maçta 10 puana ulaşıp, 15. sırada kendisine yer buldu.
Beşiktaş'ı da mağlup ettiler
Bordo-beyazlı ekip, 8. haftada Demir Grup Sivasspor'u 2-1, 9. haftada da Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, 10. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek Volkan Demirel yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı. Hatayspor, 11. haftada ise güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek çıkışını devam ettirdi.
Hatay temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde de 5 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
- Çılgın sevinç
- Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Son dakika golüyle karşılaşmayı kazanan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in sevinci gündeme oturdu.
👀 Volkan Demirel, ikinci golün ardından böyle sevindi! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/KjeqWefUbK
👀 Volkan Demirel, ikinci golün ardından böyle sevindi! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/KjeqWefUbK— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 24, 2022