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Hatayspor teknik direktör Volkan Demirel ile çıkışa geçti

Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 4. maçında 3. galibiyetini almayı başardı. Beşiktaş maçında son dakikada attıkları golle galibiyete ulaşan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in sevinme görüntüleri de gündeme oturdu.

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Haber Merkezi AA
Hatayspor teknik direktör Volkan Demirel ile çıkışa geçti
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel

Teknik direktör Serkan Özbalta ile yolların ayrılması sonrası takımın başına getirilen Volkan Demirel, 8. hafta itibarıyla görev almaya başlarken, Hatayspor çıkılan 4 maçta 9 puan topladı. Volkan Demirel'in göreve başladığı 8. hafta öncesi 1 puanla 19. ve son sırada bulunan Hatayspor, 11. hafta itibarıyla oynadığı 10 maçta 10 puana ulaşıp, 15. sırada kendisine yer buldu.

Beşiktaş'ı da mağlup ettiler

Bordo-beyazlı ekip, 8. haftada Demir Grup Sivasspor'u 2-1, 9. haftada da Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, 10. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek Volkan Demirel yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı. Hatayspor, 11. haftada ise güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek çıkışını devam ettirdi.

Hatay temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde de 5 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

  • Çılgın sevinç
  • Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Son dakika golüyle karşılaşmayı kazanan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in sevinci gündeme oturdu.
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