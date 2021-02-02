Spor Henry Onyekurudan muhteşem geri dönüş İkinci maçında üçüncü gol
SÜPER LİG

Henry Onyekuru’dan muhteşem geri dönüş: İkinci maçında üçüncü gol

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Herny Onyekuru, Başakşehir maçında rakip fileleri 1 kez havalandırırken, ikinci karşılaşmasında 3. golüne ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Henry Onyekuru
Henry Onyekuru

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Henry Onyekuru bu müsabakayı da boş geçmedi.

23 yaşındaki futbolcu, 45. dakikada Ryan Donk’un ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Onyekuru, Galatasaray ile 2. maçında 3. kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

Mücadele 11’de başlayan Henry Onyekuru, 90 2. dakika yerini Ömer Bayram’a bıraktı.


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