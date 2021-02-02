Henry Onyekuru’dan muhteşem geri dönüş: İkinci maçında üçüncü gol

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Henry Onyekuru bu müsabakayı da boş geçmedi.

23 yaşındaki futbolcu, 45. dakikada Ryan Donk’un ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Onyekuru, Galatasaray ile 2. maçında 3. kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

Mücadele 11’de başlayan Henry Onyekuru, 90 2. dakika yerini Ömer Bayram’a bıraktı.

9 - Henry Onyekuru, Başakşehir karşısında bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla çalım atan @GalatasaraySK oyuncusu oldu.



Topla buluşma: 71

Pas %: 89.7

Gol: 1

RCS topla buluşma: 9

Kazandığı ikili mücadele: 11

Çalım: 9



Aidiyet. pic.twitter.com/OsCUCsCqX7 REKLAM February 2, 2021



