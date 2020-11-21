Hidayet Türkoğlu'nun testi pozitif çıktı

Hidayet Türkoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum. — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) November 21, 2020