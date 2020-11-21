TBL

Hidayet Türkoğlu'nun testi pozitif çıktı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hidayet Türkoğlu

Hidayet Türkoğlu

Hidayet Türkoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda, Ufuk Sarıca’dan boşalan başantrenörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu. TBF, bu görev için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:"A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır."Milli Takım'da Ufuk Sarıca dönemi sona erdi

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