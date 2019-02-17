Hugo Rodallega'nın 'panenka'sı kuralı tekrar hatırlattı

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde Hugo Rodallega, bordo mavililer adına kazanılan penaltı atışında panenka denedi. Bu denemenin ardından top üst direkten döndü. Dönen topu ağlara gönderen Kolombiyalı yıldızın golü iptal edildi.

Kural ne diyor?

Bunun sebebi ise penaltı kuralındaki ikinci vuruş uygunluğu detayı. Kurala göre penaltı vuruşunu yapan oyuncu direkten dönen topa bir kez daha dokunması halinde gol geçerli sayılmıyor ve endirekt serbest vuruş kararı veriliyor.

Rodallega, bu sezon Süper Lig'de kullandığı 7 penaltının 4'ünü kaçırdı ve bu anlamda kötü bir istatistiğe imza attı.