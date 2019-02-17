SÜPER LİG

Hugo Rodallega'nın 'panenka'sı kuralı tekrar hatırlattı

Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega, Alanyaspor maçında kazanılan penaltı atışını panenka tarzında atmak istedi. Denemesi üst direğe takılan oyuncu, dönen topu ağlara gönderdi ancak iptal kararı çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hugo Rodallega, Trabzonspor-Alanyaspor maçında Süper Lig'deki 4. penaltı atışından da faydalanamadı.

Hugo Rodallega, Trabzonspor-Alanyaspor maçında Süper Lig'deki 4. penaltı atışından da faydalanamadı.

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde Hugo Rodallega, bordo mavililer adına kazanılan penaltı atışında panenka denedi. Bu denemenin ardından top üst direkten döndü. Dönen topu ağlara gönderen Kolombiyalı yıldızın golü iptal edildi.

Kural ne diyor?

Bunun sebebi ise penaltı kuralındaki ikinci vuruş uygunluğu detayı. Kurala göre penaltı vuruşunu yapan oyuncu direkten dönen topa bir kez daha dokunması halinde gol geçerli sayılmıyor ve endirekt serbest vuruş kararı veriliyor.

Rodallega, bu sezon Süper Lig'de kullandığı 7 penaltının 4'ünü kaçırdı ve bu anlamda kötü bir istatistiğe imza attı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.


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