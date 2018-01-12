İkinci yarı fırtına kopacak

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcularından Olcay Şahan, Antalya kampında, bordo-mavili takım ve genç oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten tecrübeli futbolcu, "Rıza hocamız bu kampta futbolcuları tamamen tanıma fırsatı buldu. Eksiklerimizi gidermek adına önemli bir kamp oldu. Burada birkaç günümüz kaldı, kampımız güzel geçiyor, Allah'a şükür sakatlığımız yok. İnşallah buradan dönüp Atiker Konyaspor maçını kazanarak ikinci yarıya güzel başlarız. Nasıl başlarsak öyle gider. İşi sıkı tutarak ikinci yarıda fırtına koparacağız" dedi. Karadeniz ekibindeki performansını da değerlendiren Olcay, "Trabzon'a ilk geldiğimdeki gelişim çok güzeldi. İnşallah ikinci yarı itibarıyla geldiğim dönemdeki gibi devam edebilirim" ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN İSİMLERİNİ AVRUPA'DA SIKÇA DUYACAĞIZ

Karadeniz ekibindeki genç futbolcuların gelecek vaadettiğini ve çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Olcay Şahan, "Abdulkadir, Yusuf, Abdurrahim, üçü de benim kardeşim. Performanslarının üstüne koymaları lazım. Türk spor camiasında her zaman klasiktir, üstüne koymazsan her zaman çok kötü olursun, hele genç olduğunda hemen havaya girdiğin yönünde mesajlar gelir. Böyle devam ettikleri sürece Avrupa'da isimlerini sık duyacağımız oyuncular. Ben, Burak ağabey ve Onur, onlara destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Takımı düşünse 9 puan toplamazdı

Trabzonspor'un efsane futbolcuları arasında yer alan Hami Mandıralı, bordo-mavili takımın son dönemdeki çıkışını değerlendirdi. Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinin ardından bordo-mavili takımda taşların yerine oturduğunu belirten Mandıralı, "Rıza hoca ile oyuncular daha ciddi işe sarıldı, çünkü Ersun Yanal'ın takıma ilgi gösterdiğini düşünmüyorum. Zaten düşünseydi 8-9 puan almazdı. Şimdi oyuncular daha ciddi, işin bilincinde, puan farkı kapandı. Oyuncu ile iletişim kurmazsan performans alamazsın. Daha önceki hoca bunu yapmadı. Rıza hoca bunu yapıyor, kendi karakteri de var. Bunlar birleşince güzel şeyler ortaya çıkıyor. Trabzonspor da böylece ivme yakaladı" dedi. Rıza Çalımbay yönetiminde oyuncuların daha fazla sorumluluk almaya başladığının altını çizen Mandıralı, Karadeniz ekibinin şampiyonluk yarışında olacağını söyleyerek, ''Performansı artan oyuncular oldu, tabii çok şey beklenen bazı futbolcularda hala performansı yükselmeyenler var. Onların da devreye girmesi lazım. Rıza hoca ciddi, işini seven bir insan. Oyuncular onu tanıyacak, o oyuncuları tanıyacak. Ondan sonra performanslar artacak ve İkinci yarı Trabzonspor yarışın içinde olacaktır" dedi.





Kral Fener'e bileniyor

Trabzonspor'un Antalya kampının üçüncü günündeki antrenmanda çift kale maç sırasında sağ dizinden sakatlanan ve dizinde yırtık tespit edilen Burak Yılmaz, bireysel çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına da başlaması beklenen 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu, Süper Lig´in 18. haftasında oynanacak Atiker Konyaspor maçına kadar hazır hale gelecek. 19. haftada oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde riske edilip edilmeyeceği merak konusu olan yıldız golcünün, bu karşılaşmada sahada yer almak istediği belirtildi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakada gol attıktan sonra sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Burak Yılmaz'ın, Trabzon'da oynanacak müsabakada 90 dakika sahada kalmak istediği için çalışmaları sırasında sağlık heyetini yanından ayırmadığı öğrenildi.

Uğur iki yıl daha uzatacak

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcular arasında yer alan futbolculardan Uğur Demirok'un sözleşmesinin uzatılacağı belirtildi. Bordo-mavililerin başkanı Muharrem Usta ile Rıza Çalımbay arasında Antalya'da yapılan transfer zirvesinde bu karara varıldığı ve yol haritası belirlendi. Tecrübeli savunma oyuncusunun sözleşmesinin önümüzdeki günlerde iki yıl daha uzatılacağı, N'Doye, Pereira ve Durica için ise sezon sonunun bekleneceği öğrenildi.

Hüseyin göze girdi

Trabzonspor'da altyapıdan A takım kadrosuna dahil edilen ve Antalya kamp kadrosunda da kendisine yer bulan genç oyuncu Hüseyin Türkmen'in performansı, teknik heyet tarafından beğenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, genç stoper oyuncusunu takımda tutmayı planladığı kaydedildi.