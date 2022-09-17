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İlhan Palut: Kaybetmeyi hak etmedik

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray karşısında net pozisyonlar bulduklarını ve kaybetmeyi hak etmediklerini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlhan Palut Galatasaray maçından sonra ne dedi?
​İlhan Palut

Süper Lig'i 7. haftasıda haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, çok güzel bir maç olduğunu söyleyerek, "Seyir anlamında bence izleyenlere keyif veren bir mücadele oldu. İki takımı tebrik ederim. Kazandığı için Galatasaray’ı da tebrik ederim. Top rakipteyken iyi mücadele edeceğiz rakibe alan bırakmayacağız. 'Top bizdeyken özgüvenle kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız' diye konuştuk. Bunları başarmaya yönelik adımlar atmadan şok golle geri düştük ama takım buna iyi reaksiyon verdi. Sahaya özgüvenle oyunumuzu koyduk. Galatasaray’ın pres denemelerini kırdık. Çok net pozisyonlar bulduk. Galatasaray’a benzer pozisyonlar vermedik. İkinci yarı top Galatasaray başladı. Bugün takım hızımız da elimizde olmayan nedenlerden istediğimiz noktada değildi. Sonuç olarak bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Kaybetmeyi hak ettik mi, asla değil” şeklinde konuştu.

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