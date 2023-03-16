Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 73. FIFA Kongresi'ndeki başkanlık seçimine tek aday olarak giren 52 yaşındaki Infantino, 2027 yılına kadar FIFA Başkanlığı görevini yürütecek.

Seçimin ardından konuşma yapan Infantino, "Destekleriniz beni onurlandırdı ve duygulandırdı. FIFA Başkanı olmak ayrıcalık ve aynı zamanda sorumluluk demek" ifadelerini kullandı.