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Spor

Infantino yeniden FIFA başkanı 

73. FIFA Kongresi'ndeki başkanlık seçimine tek aday olarak giren mevcut başkan Gianni Infantino, yeniden FIFA başkanlığına seçildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:41 . 16/03/2023 jeudi
Yeni Şafak
Gianni Infantino, 26 Şubat 2016'da yapılan seçimlerde 207 oyun 115'ini alarak FIFA'nın yeni başkanı seçilmişti. İyi derecede İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İngilizce bilmektedir.

Gianni Infantino, 26 Şubat 2016'da yapılan seçimlerde 207 oyun 115'ini alarak FIFA'nın yeni başkanı seçilmişti. İyi derecede İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İngilizce bilmektedir.

FIFA'nın 73. Kongresi'nde yapıldı. Futbolun 1 numaralı kurumunda başkanlık seçimine tek aday olarak giren mevcut başkan Gianni Infantino, yeniden seçildi.


Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 73. FIFA Kongresi'ndeki başkanlık seçimine tek aday olarak giren 52 yaşındaki Infantino, 2027 yılına kadar FIFA Başkanlığı görevini yürütecek.

Seçimin ardından konuşma yapan Infantino, "Destekleriniz beni onurlandırdı ve duygulandırdı. FIFA Başkanı olmak ayrıcalık ve aynı zamanda sorumluluk demek" ifadelerini kullandı.


#FIFA
#Gianni Infantino
#73. FIFA Kongresi
41 dakika önce
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Infantino yeniden FIFA başkanı 
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