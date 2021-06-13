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İngiltere EURO2020'ye galibiyetle başladı

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO2020) D Grubu'nda İngiltere sahasında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere-Hırvatistan maç özeti ve golleri izle
İngiliz futbolcuların gol sevinçleri

EURO 2020 D Grubu maçlarında İngiltere, Wembley Stadyumu'nda Hırvatistan ile karşılaştı. Mücadeleyi İngilizler 1-0 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 57. dakikada Raheem Sterling kaydetti. Bu sonucun ardından İngilizler şampiyonaya galibiyetle başladı.

İngiltere 18 Haziran Cuma günü saat 22.00'de İskoçya ile karşılaşacak. Hırvatistan ise aynı gün saat 19.00'da Çek Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

  • En genç oyuncu oldu
  • İngiltere Milli Takımı'nda oyuna giren Jude Bellingham, 17 yıl 349 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

Sterling'in attığı gol;


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