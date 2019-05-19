İrem Yaman dünya şampiyonu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.
İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem Yaman, ikinci turda Tunuslu Ameni Layouni'yi 9-1, üçüncü turda Özbek Feruza Sadikova'yı 28-9 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Çinli Zongshi Luo'yu 3-2 mağlup eden milli tekvandocu, yarı finalde Fransız Magda Wiet-Henin'i uzatmalarda yenerek adını finale yazdırdı.
Rakibini 21-7 mağlup etti
Final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
İrem, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti. Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda da büyük bir avantaj elde etti. 23 yaşındaki İrem, 2015'te Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı. 'Kürsüdeyken başka bir milli marşa
tahammülüm yok'
2015 yılındaki dünya şampiyonasında finalde yendiği İspanyol Marta Calvo Gomez ile karşılaşan Milli gururumuz İrem Yaman, rakibini 8-1 yenerek üst üste 2’nci Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı. Ülkemizin tekvandodaki en önemli değerleri arasında yer alan ‘altın avcısı’ İrem Yaman; hedeflerini, olimpiyat yolundaki hazırlık sürecini ve kariyerindeki önemli anları yenisafak.com’a anlattı. Bu yola hayalini kurarak başladığı altın madalyayı 10 sene sonra alabildiğini ve hiçbir zaman ‘pes’ etmemek gerektiğini vurguladı. 23 yaşındaki genç şampiyon İrem Yaman, yıllar geçtikçe mental olarak güçlendiğini ve kazandığı şampiyonlukların kendisine deneyim kattığını belirtti.2015 yılında kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından “ilk şampiyon olduğumu uçakta anladım” sözlerini söyleyen İrem Yaman, kazandığı şampiyonluğun nasıl büyük zafer olduğunu haftalar hatta aylar sonra daha iyi anlayabildiğini ifade etti.Milli gururumuz İrem Yaman’ın yenisafak.com’a yaptığı özel açıklamalar:Ülkemize bir altın madalya daha kazandırdın, tebrik ederiz. Kazan’daki Avrupa Şampiyonası nasıl geçti, kısa bir değerlendirme yapabilir misin? Artı ve eksilerin için iyi bir prova olmuştur...Kariyerimin bir diğer dönüm noktası da Grand Slam şampiyonluğum. Ocak ayında Dünya Tekvando tarihinin ilk Grand Slam turnuvası Çin’de düzenlendi. Çeyrek finalde; 2 olimpiyat şampiyonluğu olan ve bu turnuvanın açık ara favorisi gösterilen İngiliz rakibimi yendim. Bu da Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar için favoriler arasına girmeme neden oldu. O günden itibaren bütün dünyanın gözü üzerime çevrildi, beklenti iyice yükselmişti. Artık daha da çok çalışmak zorundaydım. Farklı alanlarda profesyonel isimlerin desteğini almam gereken bir noktadaydım. Grand Slam sonrası ilk turnuvam olan Avrupa Şampiyona’sının bu açıdan ayrı bir önemi vardı. Avrupa Şampiyonası’nda dünya sıralamasının ilk 5’indeki isimlerle karşılaştım. 4. defa Avrupa Şampiyonu olarak hiçbir başarımın tesadüf olmadığı ve doğru yolda olduğumu bir kere daha kanıtladığım için çok mutluyum.“Kürsüdeyken başka bir ülkenin milli marşı okunmasına tahammülüm yok”2020 Tokyo olimpiyatlarına hazırlık sürecin nasıl ilerliyor? Turnuva takvimin hakkında da bilgi verir misin ? Senin gibi bir altın madalya avcısından ülkemiz bir hayli umutlu. İnşallah yine Türk bayrağımızı dalgalandıracaksın.Elbette en büyük hedefim 2020 Olimpiyatları’ndan altın madalya ile dönmek. Ama hedefe giden yolda altın madalyalar toplayarak gitmek istiyorum. 2019 yılı Ocak ayında Grand Slam, sonrasında Dünya Şampiyonası var. Tokyo’ya 2 Dünya şampiyonluğu, 4 Avrupa şampiyonluğu ve 2 Grand şampiyonluğu ile gitmek istiyorum. Kazanmak bir alışkanlıktır ve bu alışkanlık çok önemli bir silahtır. Altın avcısı lakabımın altını ne kadar sağlam doldurabilirsem, rakiplerim üzerinde o kadar ciddi bir baskı yaratırım. Yani her fırsatta bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Altın madalya hariç bir madalyaya da, ben o kürsüdeyken başka bir ülkenin milli marşının okunmasına da tahammülüm yok.‘Altın Avcısı’ndan Arsene Wenger tespitiGenç sporcularımız bizleri başarıyla mutlu ediyor. Seninde 2015 yılında dünya şampiyonluğunun ardından ilginç bir olay olmuştu. "Şampiyon olduğumu ilk uçakta anladım" sözlerini söylemiştin, o anı biraz anlatabilir misin? O günlerle şimdiki zaman arasında fark nedir İrem Yaman için? Hangi konularda neler değişti ?Düşünsenize, yıllar boyu verdiğiniz tüm emekler, yaptığınız fedakarlıklar, çektiğiniz tüm acılar, ağrılar, sızılar bir anda ödüllendiriliyor. O büyülü anda, o kadar yoğun bir duygu yaşıyorsunuz ki, ne olup bittiğini anlayamıyorsunuz. 15 yıldır Dünya Şampiyonasından altın madalya ile dönen kadın tekvandocumuz yoktu. Ne kadar büyük bir başarı sergilediğinizi üzerinden haftalar, aylar geçtikçe daha iyi anlıyorsunuz. Geçenlerde Arsene Wenger ile ilgili bir belgesele denk geldim. Arsenal futbol takımının namağlup şampiyon olduğu 2003-04 sezonunu anlatıyordu. Arsene Wenger şampiyonluk kupasını kaldırdıklarında oyuncularına “Şu an sadece mutlusunuz, aslında ne için mutlu olduğunuzu siz bile bilmiyorsunuz. Tam olarak neyi başardığınızı anlamanız için üzerinden yıllar geçmesi gerekiyor” demiş. Yaşayan biri olarak söylüyorum, çok doğru bir tespit. Yıllar içinde neyi başardığımı daha iyi anladım.Ben o şampiyonluktan bir sonraki turnuva da son anda ikinci dünya şampiyonluğumu kaçırdım. Yani dünya şampiyonluğunu da tattım, dünya şampiyonluğu madalyasının avuçlarımdan kayıp gitmesini de tattım. İnanın bu iki şampiyonluktan daha güçlü bir tecrübe edinmemi sağladı. Artık mental olarak daha güçlüyüm, özgüvenim daha yüksek. O döneme göre hayatımda bana çok daha fazla sayıda destek olan profesyoneller var. Rusya'dan ülkeme bir kez daha Avrupa Şampiyonu unvanıyla dönüyorum. Çok ama çok mutluyum! Altın avlamak bizim işimiz 🇹🇷🇹🇷😉😅 European Champion x4🥇#GoldHunter İrem Yaman (@iremyamany)'in paylaştığı bir gönderi (May 12, 2018 at 7:56öö PDT) “O şampiyonluk bana en büyük hayat dersidir”Karşılaşmalarında eğlenceli, ilginç anlar yaşıyorsundur eminim her sporcu gibi. Bu güne kadar yaşadığın; seni en mutlu eden, hüzünlendiren, eğlendiren vs. anlarından birini bizlere anlatır mısın?Babamla 2003 yılında çalışmaya başladık. Ve ben ilk günden beri hayalini kurduğum altın madalyayı tam 10 sene sonra alabildim. Düşünebiliyor musunuz? Yıllarca her gün varımı yoğumu ortaya koyuyorum, her gece rüyamda altın madalya görüyorum, sabah uyanıyorum baştan başlıyorum. Ama yok madalya bir türlü gelmiyor. Bu süreçte defalarca pes etme noktasına geldim ama etmedim. Pes etmeyişimin ödülünü de Avrupa Şampiyona’sında ilk altın madalyamı kazandıktan sonra arka arkaya altınları toplayarak aldım. O nedenle uluslararası platformda ilk altın madalyamı kazandığım Avrupa şampiyonluğum çok ama çok kıymetlidir benim için. Çünkü o şampiyonluk bana tekvandonun hayata dair verdiği en büyük derstir. Çok istediğiniz bir şey bir türlü gerçekleşmiyorsa ya henüz zamanı gelmemiştir, ya da daha iyisi olacağı içindir. Pes etmeyin.
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