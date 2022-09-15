İrfan Can Kahveci'den Fransa deplasmanında muhteşem gol

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Şanghay'da ilklerin zirvesi: Erdoğan özel konuk olarak katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2012’den beri diyalog ortağı olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne özel konuk olarak ilk kez katıldı. Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan gerilimi nedeniyle önem taşıyan zirve için Özbekistan’ın Semerkant şehrinde bulunan Erdoğan, bugün Putin ve Şi ile bir araya gelecek.