İrfan Can Kahveci'den Fransa deplasmanında muhteşem gol Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Rennes deplasmanında harika bir gole imza attı. Ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Mandanda'yı mağlup eden İrfan Can, mücadelede farkı 1'e indirdi ve takımını umutlandırdı.

