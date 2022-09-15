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İrfan Can Kahveci'den Fransa deplasmanında muhteşem gol

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Rennes deplasmanında harika bir gole imza attı. Ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Mandanda'yı mağlup eden İrfan Can, mücadelede farkı 1'e indirdi ve takımını umutlandırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci gol izle: Rennes-Fenerbahçe maçının gollerini izle
İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci.

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Rennes maçının ikinci yarısında dikkat çekici bir gole imza attı.

Ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Mandanda'yı mağlup eden İrfan Can, mücadelede farkı 1'e indirdi ve takımını umutlandırdı.

İşte İrfan Can Kahveci'nin golü;
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