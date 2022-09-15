İrfan Can Kahveci'den Fransa deplasmanında muhteşem gol

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Rennes maçının ikinci yarısında dikkat çekici bir gole imza attı.
Ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Mandanda'yı mağlup eden İrfan Can, mücadelede farkı 1'e indirdi ve takımını umutlandırdı.
İşte İrfan Can Kahveci'nin golü;
İrfan ne acayip adamsın sen be... Çok yetenekli ama çok ağırsın... #irfancan #fenerbahce pic.twitter.com/B8BZf2l1yL
İrfan ne acayip adamsın sen be... Çok yetenekli ama çok ağırsın... #irfancan #fenerbahce pic.twitter.com/B8BZf2l1yL— Mustafa İshak Aydın (@miamuzikk) September 15, 2022