İrfan Can sözünü tuttu asker selamını çaktı

UEFA Avrupa Ligi’nde Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile grup aşamasındaki kader maçına çıkan Başakşehir, son dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve adını üst tura yazdırdı.

Turuncu-lacivertli temsilcimize tarihi galibiyeti getiren golleri, 44. dakikadan İrfan Can Kahveci ve 90'da Crivelli attı.

Takımının ilk golünü kaydeden İrfan Can, ceza sahası dışından attığı golün ardından sevincini yeniden asker selamı ile yaşadı.

A Milli Takım oyuncularının Avrupa Şampiyonaları elemelerinde attıkları gollerden sonra verdikleri asker selamına UEFA tarafından soruşturma başlatılmış fakat ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.

"Söz vermiştim"



İrfan Can Kahveci maçın ardından yaptığı açıklamada, "Türk taraftarlar, bize, A Milli Takım'a her yerde destek verdi. Onların desteği bize ve bana güç veriyor. Hep yanımızda olsunlar. Daha önce golü atıp, Almanya'da selamı çakacağımı söylemiştim. Geldim, golü attım ve selamı çaktım" ifadelerini kullandı.



