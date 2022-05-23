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İsmail Kartal: Şampiyonluğa yürüyecek kadronun temellerini attık

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Yeni Malatya'yı 5-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonrasında soyunma odasında futbolculara veda etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kartal: Şampiyonluğa yürüyecek kadronun temellerini attık
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erdi.

Vitor Pereira'nın ardından sıkıntılı bir dönemde takımın başına geçen ve sarı-lacivertli takımı 2. sıraya yükselterek Şampiyonlar Ligi vizesi almasında büyük pay sahibi olan teknik direktör İsmail Kartal, futbolculara veda etti.

"Sizlerdeki değişim arzusunu, daha geldiğim ilk gün gördüm"

Ligin son maçında deplasmanda Yeni Malatya'yı 5-0 yenen sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal, karşılaşma sonrasında futbolculara duygusal bir konuşama yaptı. Fanatik'te yer alan habere göre Kartal, "Sizlerdeki değişim arzusunu, daha geldiğim ilk gün gördüm. Ben sadece dinamikleri harekete geçirdim. Bugüne kadar kazandığımız maçlarda sergilediğiniz duruş, dalga dalga yayıldı. Sarı-lacivertli renklere gönül veren herkesi yeniden hareketlendirdi. Biz, hep birlikte büyük bir iş başardık. Bu nedenle hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

  • "Şampiyonluğa yürüyecek kadronun temellerini attık"
  • Başkan ile İstanbul'da bir görüşme yapacağını da belirten İsmail Kartal, "Bana göre gelecek sezon şampiyonluğa yürüyecek bir takımın temellerini attık. Benim sözleşmem artık sona erdi. Sizin gibi ben de bekleyip neler olacağını göreceğim" dedi.

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