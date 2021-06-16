Spor İtalya ikide iki yaptı İsviçre karşısında da farklı kazandılar
FUTBOL FUTBOL

İtalya ikide iki yaptı: İsviçre karşısında da farklı kazandılar

İtalya, A Grubu maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Roberto Mancini'nin öğrencileri böylelikle yenilmezlik serilerini 29 maça çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya ikide iki yaptı: İsviçre karşısında da farklı kazandılar
İtalyalı futbolcuların gol sevinci.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda İtalya, İsviçre'yi 3-0 yendi.

Turnuvanın ev sahiplerinden İtalya, başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında, İsviçre ile karşılaştı.

26. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Berardi, son çizgiye kadar inip topu ortaya çıkardı. Geriden gelen Locatelli, altı pasta topa dokunarak İtalya'nın 1-0 öne geçmesini sağladı.

Locatelli, 52. dakikada kendisinin ve İtalya'nın 2. golünü kaydetti. Barella'nın pası sonrası kaleyi cepheden gören Locatelli, ceza yayından yaptığı vuruşla topu kaleci Sommer'in bakışları altında filelere gönderdi.

İtalya, Immobile'nin 89. dakikada ceza sahasının dışından attığı golle mücadeleyi 3-0 kazandı.

  • Gol yemeden üst üste 10. galibiyetini alan İtalya, grupta 2'de 2 yaparak EURO 2020'de son 16 turuna çıkmayı garantileyen ilk takım oldu.
Abone Ol Google News
Baküde büyük hayal kırıklığı

Bakü'de büyük hayal kırıklığı

​A Milli Takımımız son 16 umutlarını mucizelere bıraktı.
Vatandaş aşıya koştu

Vatandaş aşıya koştu

​Aşı kuyruğu akşam da devam etti.
MHPli Büyükatamandan ülkücülere çağrı yapan Kılıçdaroğluna: YPGli kardeşlerine Kandildeki gizli ortaklarına seslen

Zor da olsa <br>bir ihtimal var

Zor da olsa
bir ihtimal var

A Milliler EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?
Madrid'de flaş ayrılık

Madrid'de flaş ayrılık

​Real Madrid efsanesi kulüpten ayrıldığını açıkladı.

​ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Günlük aşılama tam gaz devam ediyor.

​Bakanlık güncel vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

Putin 'Bu çok önemli' diye duyurdu.

​Bakan Koca'dan toplumsal bağışıklık vurgusu.

Bursa'da korkutan görüntü

Bursa'da korkutan görüntü

Siyah olarak Marmara'ya akıyor.
FBI mafyayı tuzağa düşürdü

FBI mafyayı tuzağa düşürdü

Binlerce mafya üyesi mesajlaşma uygulaması ile yakalandı.

Limitler açıklandı

Limitler açıklandı

Süper Lig'de harcama limiti en yüksek takım Galatasaray oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.