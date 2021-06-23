İtalyan basını yazdı: Milan, Burak Yılmaz'ın peşinde

Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Avrupa devlerinin radarına girdi. 35 yaşındaki golcü oyuncuyu, İtalya Serie A ekiplerinden Milan, kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan basınında yer alan haberlerde Milan'ın, Burak Yılmaz için devreye girdiği iddia edildi. İtalyan ekibinde Ibrahimovic'in durumu henüz netlik kazanmazken, Olivier Giroud transferinin de olumsuz sonuçlanması bekleniyor. Rotasını Burak Yılmaz'a çeviren Milan'ın kısa süre içerisinde Lille'in kapsının çalacağı kaydedildi.
- Geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada forma giyen Burak Yılmaz, 18 gol ve 5 asistle oynarken, Lille'in şampiyonluğundaki kilit isimlerden birisiydi. Milli oyuncunun sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.
Burak Yılmaz'ın herkese selamı var... pic.twitter.com/SBqLsHaMEk
Burak Yılmaz'ın herkese selamı var... pic.twitter.com/SBqLsHaMEk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 23, 2021