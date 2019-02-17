İtalyan spiker kendinden geçti: Hakan Çalhanoğlu'ndan özür dileyin

Serie A'nın 24. haftasında Atalanta'nın konuğu olan Milan, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekibin gollerini 45 ile 61. dakikalarda Krzysztof Piatek ve 55'te milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Piatek'in attığı ikinci golde asist, Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Hakan Çalhanoğlu kebap şişini uzattı... 🇹🇷 #AtalantaMilan #ForzaMilanpic.twitter.com/PKtvyHyIl5 — AC Milan Türkiye (@acmilanturkiye) 16 Şubat 2019

Hakan attı, Crudeli çıldırdı

Mücadelede 1 gol 1 asistlik performansıyla alınan galibiyetinin mimarı olan Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi stüdyoda anlatan Tiziano Crudeli'yi de adeta kendinden geçirdi.

Çalhanoğlu'nun attığı gol sonrası ayağa kalkan ünlü spiker, stüdyodakileri işaret ederek, "Çalhanoğlu'ndan özür dileyin" şeklinde defalarca bağırdı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bilindiği üzere Hakan Çalhanoğlu'nun son haftalardaki performansı ciddi şekilde eleştirilmiş ve takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlar yapılmıştı.