3.LİG

İzmir ekibinde bir futbolcunun testi pozitif çıktı, idmanlar iptal edildi

Karşıyaka Spor Kulübü, bir futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Karşıyaka, 3. Lig 2. Grup'ta 5. sırada yer alıyor.

Karşıyaka, 3. Lig 2. Grup'ta 5. sırada yer alıyor.

3. Lig ekiplerinden Karşıyaka Spor, geçtiğimiz gün Selçuk Yaşar Tesisleri’nde profesyonel futbol takımı, antrenörler, destek ekibi ve kulüp çalışanlarına yönelik koronavirüs testi yapmıştı. Kırmızı-yeşilliler, yapılan testler sonucu bir futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Futbolcunun sağlık durumunun detaylı takibe alındığını ve kendisini izole ettiğini açıklayan İzmir ekibi, önlem amaçlı olarak bugünkü antrenmanları iptal edildiğini duyurdu.

Karşıyaka ayrıca, konuyla ilgili gelişmeler yaşandığından kamuoyuna tekrar bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

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