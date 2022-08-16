Spor Jorge Jesus Cristiano Ronaldo iddialarına yanıt verdi
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Jorge Jesus Cristiano Ronaldo iddialarına yanıt verdi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye geleceğine yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus açıkladı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçeye mi geliyor?
Jorge Jesus

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye geleceğine yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Jesus, bir basın mensubunun sorusu üzerine yaptığı açıklamada Ronaldo ile arkadaş olduğunu ancak Fenerbahçe'ye gelmeyeceğinin altını çizerek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız. Onun kariyeri ile ilgili farklı hırsları var. Fenerbahçe ye gelmeyecek." ifadelerine yer verdi.
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