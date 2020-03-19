GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Jorge Jesus'ın ikinci test sonucu belli oldu

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ikinci test sonucu negatif çıktı.

Haber Merkezi AA
Tecrübeli teknik adamın ilk testi pozitif çıkmıştı.

Tecrübeli teknik adamın ilk testi pozitif çıkmıştı.

Instagram hesabından paylaşım yapan 65 yaşındaki teknik adam Jorge Jesus, "Kovid-19 ikinci test sonucumun negatif olduğu haberini aldım. Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Virüsten etkilenenler için dua etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un ilk test sonucu pozitif çıkmış, durumun kesinleştirilmesi için ikinci testin yapılacağı açıklanmıştı.

  • Portekizli çalıştırıcı, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yıldız futbolcular evlerinden çektikleri vide...
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.