Jorge Jesus'ın ikinci test sonucu belli oldu

Instagram hesabından paylaşım yapan 65 yaşındaki teknik adam Jorge Jesus, "Kovid-19 ikinci test sonucumun negatif olduğu haberini aldım. Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Virüsten etkilenenler için dua etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un ilk test sonucu pozitif çıkmış, durumun kesinleştirilmesi için ikinci testin yapılacağı açıklanmıştı.