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Jose Mourinho İngiltere'de kimsesizlerin yardımına koşuyor

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere’de sokağa çıkamayan yaşlı insanlar için yardım paketleri hazırladı ve dağıtımını yaptı.

Haber Merkezi İHA
Jose Mourinho kendi hazırladığı paketleri, ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Jose Mourinho kendi hazırladığı paketleri, ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Fotoğraf: IHA

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere’de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, hayır kuruluşları ve sosyal dernekler, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için harekete geçti.

Tottenham’ın Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho da bu derneklerin yardımına koştu. Evden çıkamayan yaşlılar için gıda ve sağlık paketleri hazırlayan bir derneğin faaliyetlerine katılan Mourinho, kendi elleriyle hazırladığı bu paketleri, İngiltere’de yardıma muhtaç olarak belirlenen ailelere bizzat teslim etti.

  • 57 yaşındaki çalıştırıcının bu hareketi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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