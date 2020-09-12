TRANSFER

Josef de Souza'nın yeni profil fotoğrafı

Josef de Souza transfer ateşini yaktı

Beşiktaş ile anlaşan Josef de Souza, kendisi için hazırlanan siyah-beyaz formalı görseli profil fotoğrafı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Josef de Souza, daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti.

Josef de Souza, daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti.

Orta saha için Josef de Souza ile anlaşan Beşiktaş, yıldız oyuncuyu İstanbul’a getiriyor. Al Ahl ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Beşiktaş’la sözleşme imzalamak için yarın özel uçakla İstanbul’a geleceği belirtildi.

Beşiktaş’la 1+1 yıllığına anlaşma sağlayan Josef de Souza, menajeriyle birlikte Türkiye’ye gelecek ve kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

Profil fotoğrafını güncelledi

Josef de Souza, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı. Tecrübeli futbolcu, kendisi için tasarlanan Beşiktaş formalı görseli Instagram hesabında profil fotoğrafı yaptı.


İşte Josef de Souza'nın yeni profil fotoğrafı;

Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı: Trabzonspor maçında yok
Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı: Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin 'Futbola Dönüş Protokolü' çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, teknik direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama pic.twitter.com/YW6H6EB0Se&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) September 12, 2020 Sergen Yalçın onay vermediği dünya yıldızını açıkladı

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