Josef de Souza transfer ateşini yaktı

Orta saha için Josef de Souza ile anlaşan Beşiktaş, yıldız oyuncuyu İstanbul’a getiriyor. Al Ahl ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Beşiktaş’la sözleşme imzalamak için yarın özel uçakla İstanbul’a geleceği belirtildi.

Beşiktaş’la 1+1 yıllığına anlaşma sağlayan Josef de Souza, menajeriyle birlikte Türkiye’ye gelecek ve kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

Profil fotoğrafını güncelledi

Josef de Souza, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı. Tecrübeli futbolcu, kendisi için tasarlanan Beşiktaş formalı görseli Instagram hesabında profil fotoğrafı yaptı.





İşte Josef de Souza'nın yeni profil fotoğrafı;