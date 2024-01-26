Alman çalıştırıcı, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda takımdan ayrılacağım. Şu anda birçok insan için şaşırtıcı bir karar olabilir ama bunu açıklamaya çalışabilirim. Bu kulüple ilgili her şeyi çok seviyorum. Bu şehri, taraftarımızı, takımı, teknik heyeti, her şeyi seviyorum. Yine de bu kararı vermek zorundayım. Enerjim tükenmeye başladı. Şu anda iyiyim ama bu görevi tekrar tekrar yapamam. Birlikte geçirdiğimiz sürenin ve yaşadıklarımızın ardından size duyduğum saygı ve sevgi nedeniyle en azından bu gerçeği söylemek için kendimi borçlu hissediyorum. Ve de tüm gerçek bu" ifadelerini kullandı.