Juventus U23'te oynayan 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus'un Serie C'de oynayan rezerv takımı Juventus U23'te üç oyuncunun koronavirüsüne yakalandığı açıklandı.
RT Sport'un haberine göre, Juventus, 23 Yaş Altı takımın tamamını karantinaya aldı. İtalyan ekibinde 3 genç futbolcunun testlerinde koronavirüsü pozitif çıkınca, bütün antrenmanlar iptal edildi. Bu karar Juventus tarafından cumartesi akşamı geç saatlerde alınırken 23 Yaş Altı ekibine gelecek haftaya kadar evde kalınması söylendi.
5 maç ertelenmişti
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi. Ülkede şu ana kadar 21 kişinin ölümüne, 800'ü aşkın kişinin de bundan etkilenmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Serie A'da maçların ertelenmesine neden olmaya devam ediyor.
Serie A Lig Birliği'nden yapılan resmi açıklamada, bu hafta sonu, daha önce tedbir maksatlı seyircisiz oynanması kararı alınan 26. hafta maçlarından, Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina maçlarının 13 Mayıs tarihine ertelendiği bildirildi.
- İtalya Kupası finali için daha önce kararlaştırılan 13 Mayıs tarihine erteleme maçlarının konulması üzerine, kupa finali de 20 Mayıs’a alındı. Serie A'da geçen haftada da koronavirüs endişesi sebebiyle Inter-Sampdoria maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.
Koronavirüs tehdidi nedeniyle Serie A'da 5 maç ertelendi
📌Juventus-Inter
📌Udinese-Fiorentina
📌Milan-Genoa
📌Parma-SPAL
📌Sassuolo-Brescia pic.twitter.com/a0MKltb2Q8
Koronavirüs tehdidi nedeniyle Serie A'da 5 maç ertelendi
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