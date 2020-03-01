Juventus U23'te oynayan 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus'un Serie C'de oynayan rezerv takımı Juventus U23'te üç oyuncunun koronavirüsüne yakalandığı açıklandı.

RT Sport'un haberine göre, Juventus, 23 Yaş Altı takımın tamamını karantinaya aldı. İtalyan ekibinde 3 genç futbolcunun testlerinde koronavirüsü pozitif çıkınca, bütün antrenmanlar iptal edildi. Bu karar Juventus tarafından cumartesi akşamı geç saatlerde alınırken 23 Yaş Altı ekibine gelecek haftaya kadar evde kalınması söylendi.

İtalya’da koronavirüs vakası artıyor: 800’den fazla kişiye yapılan test pozitif çıktı Çin’den yayılan ve dünya genelinde ciddi ölümlere neden olan korona virüsü salgını Avrupa’yı tehdit ediyor. Avrupa’da korona virüsünün en fazla görüldüğü ülke olan İtalya’da vaka sayısı artmaya devam ediyor.İtalyan yetkililer, 800’den fazla kişiye yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Şu ana kadar 21 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 46 kişi de tedavi edildi.İtalya’daki ilk korona vakası 21 Şubat’ta tespit edilmişti. Hükümeti ilk vakanın görüldüğü Codogno ve çevre kasabaları karantina altına almıştı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarello, vatandaşlarını yalan haberlere itibar etmemeleri uyarısında bulundu.İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, son günlerde yapılan yalan haberlerin turizme ve işletmelere maddi zarar verdiğini ifade etti.

5 maç ertelenmişti

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi. Ülkede şu ana kadar 21 kişinin ölümüne, 800'ü aşkın kişinin de bundan etkilenmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Serie A'da maçların ertelenmesine neden olmaya devam ediyor.

Serie A Lig Birliği'nden yapılan resmi açıklamada, bu hafta sonu, daha önce tedbir maksatlı seyircisiz oynanması kararı alınan 26. hafta maçlarından, Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina maçlarının 13 Mayıs tarihine ertelendiği bildirildi.

İtalya Kupası finali için daha önce kararlaştırılan 13 Mayıs tarihine erteleme maçlarının konulması üzerine, kupa finali de 20 Mayıs’a alındı. Serie A'da geçen haftada da koronavirüs endişesi sebebiyle Inter-Sampdoria maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.